اللواء الدكتور نصر سالم: عودة داعش للواجهة يعني أن المشروع التركي لم يتحقق بعد

بدأ داعش ينشط في العراق وسوريا، وشن في الأيام القليلة الماضية؛ سلسلة هجمات على قوى الأمن الداخلي في الرقة إلى جانب هجمات في محافظتي كركوك وديالى العراقيتين.

في شمال وشرق سوريا، يرى المراقبون أن الهجمات التركية تسعى لإنعاش داعش، والهجوم التركي الواسع الأخير الذي بدأ في 19 تشرين الثاني عبر الطائرات الحربية والمسيّرة على شمال وشرق سوريا؛ واستهدفت البنى التحتية ومراكز احتجاز مرتزقة داعش والمخيمات التي تأوي أسر وأطفال داعش، دليل على ذلك.

وعن العلاقة العضوية بين داعش وتركيا، أوضح لوكالتنا اللواء الدكتور وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا- مصر، نصر سالم، أنه ولمعرفة أسباب عودة داعش إلى الواجهة من جديد، والعلاقة بين داعش وتركيا وأطراف أخرى يجب أن نبحث عن المستفيد من وجود داعش في المنطقة العربية وخاصة في سوريا والعراق.

قوى المصالح صنعت داعش

وبيّن سالم: "أولاً اتفقت المصالح الأميركية مع التركية ولا ننسى إسرائيل في الأساس، وهذه المصالح والأطماع لم تكن لتتحقق إلا بإضعاف كل من سوريا والعراق، بداية، دُمر الجيش العراقي عام 2003، أثناء الغزو الأميركي للعراق، ومن ثم تسريحه بعد فرض حظر جوي على الجيش بعد الأحداث التي شهدتها العراق".

وأوضح سالم: "أما في سوريا، وعقب أحداث ما أسموها بالربيع العربي، انقسم الجيش على نفسه وظل يحارب بعضه البعض بفعل فاعل حتى الآن".

تركيا قامت بالدور الأكبر في تشكيل وتجهيز عناصر داعش على أرضها

وأكد سالم أن تركيا قامت بالدور الأكبر في تشكيل وتجهيز عناصر داعش على أرضها والدفع بهم إلى سوريا والعراق وقال: "دور تركيا في تجهيز عناصر داعش كان واضحاً تماماً، لم يكن لتركيا التوغل داخل الأراضي السورية وفي أجزاء من العراق إلا بعد نجاح داعش، داعش أضعف الدولتين السورية والعراقية وفكك أواصرهما".

وحول عودة داعش إلى الواجهة من جديد، رأى سالم "أن المشروع التركي لم يتحقق بعد".

نبذة عن اللواء نصر سالم

نصر سالم، من مواليد 1950 بالقاهرة، تخرج في الكلية الحربية، شارك في حرب الاستنزاف 1968؛ وشارك في حرب تشرين عام 1973، نال عدة أوسمة منها وسام النجمة العسكرية وسام الجمهورية ونوط الشجاعة والتدريب، حاصل على الدكتوراه في العلوم الاستراتيجية، وهو الآن أستاذ في أكاديمية ناصر العسكرية العليا- مصر.

(م)

ANHA