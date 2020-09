اللجنة التحضيرية تكشف عن برنامج مهرجان ليلون الدولي

تحت شعار " وردة بمفردها لا تشكل حديقة " تنطلق في ساعات المساء من اليوم فعاليات مهرجان ليلون الدولي في مقاطعة الشهباء بمشاركة عدد من المخرجين السوريين ونخبة من الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية.

وعليه كشفت اللجنة التحضيرية لفعاليات مهرجان ليلون الدولي برنامج فعاليات المهرجان والأفلام بحسب تسلسل عرضها خلال أيام المهرجان. وسيعرض المهرجان 85 فلماً بين أفلام طويلة وقصيرة ووثائقية.

ويتضمن برنامج مهرجان ليلون الدولي السينمائي في اليوم الأول إلقاء الكلمات من قبل إدارة المهرجان والإدارة الذاتية وتقديم الفرق الفلكلورية والغنائية بعض الفقرات الفنية، وفي اليوم التالي سيبدأ عرض الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان حيث سيبدأ العرض في مخيمي برخدان وسردم في الـ21 من أيلول الجاري وسينتهي في الـ 26 من الشهر ذاته، وتسلسل البرنامج على الشكل التالي:

اليوم الأول للمهرجان 21 أيلول الجاري

سيتم عرض فلم من أجل الحرية للمخرج اريسن جليك و المنشأ في شمال وشرق سوريا و مدته 2:22:00 دقيقة.

فيلم الرقم (1487) بعنوان فلم الجوع hunger والمنشأ في الهند مدته 8:26 دقيقة.

وفي مخيم سردم سيتم عرض فيلم الرقم( 1402) بعنوان صرخة السماء cry of the sky المنشأ في العراق ومدته 1:21:00

وفيلم الرقم 1254 بعنوان بدون with .. out المنشأ في بولندا ومدته 5:00 دقيقة

وفيلم الرقم 1626 بعنوان (سعد) شجرة الزيتون saad es olive tree و المنشأ في إيران مدته 20:00 دقيقة.

وفيلم الرقم 2727 بعنوان الجبل mountain المنشأ في إيران ومدته 2:00 دقيقة.

فيلم السيد سيلف المنشأ في بلغاريا.

فيلم الرقم( 1059 )بعنوان طيف الزمكان ghost of spacetime والمنشأ في المغرب مدته 8:35 دقيقة.

فيلم الرقم( 1705 )بعنوان فيس بوم faceboom- la grande pioggia و المنشأ في إيطاليا مدته 15:00 دقيقة.

فيلم الرقم ( 1404) بعنوان هذا الطرف و الطرف الآخر this sid,other side والمنشأ في إيران مدته 8:51 دقيقة

وفي اليوم الثاني 23 أيلول

في مخيم برخدان سيتم عرض فيلم الرقم 2859 بعنوان مهمة الماء mission h2O المنشأ في فنزويلا و مدته 1:30:00

وفيلم الرقم 2442 بعنوان the 1% المنشأ في أمريكا مدته 30:00 دقيقة.

وفيلم الرقم 1149 بعنوان الجبل الأحمر the red mountain المنشأ في لبنان مدته 14:40 دقيقة.

وفيلم الرقم 1447 بعنوان كلمة المرور password المنشأ في إيران ومدته 1:00 دقيقة.

وفيلم الرقم 1091 بعنوان الورم the tumor المنشأ في إيران مدته 2:00 دقيقة.

وفيلم الرقم 2862 بعنوان الخطوة step المنشأ في الهند مدته 00:49 دقيقة.

وفيلم الرقم 2862 بعنوان أمم مثلك Nations lik you المنشأ في مصر ومدته 6:48 دقيقة.

وفي مخيم سردم سيعرض فيلم الرقم 1198 واسم الفيلم شاهين shanin المنشأ في إيران ومدته 1:35:00 .

وفيلم الرقم( 2811 ) اسم الفيلم الحلم العام general dream المنشأ في ألمانيا ومدته 7:00 دقيقة.

وفيلم الرقم( 132) اسم الفيلم أفضل جائزة best prize المنشأ في العراق ومدته 10:00 دقيقة.

وفيلم الرقم( 2817) اسم الفيلم الجالد angman المنشأ في ايرلندا ومدته 1:00 دقيقة.

وفيلم الرقم (2063) اسم الفيلم البرزخ المنشأ في مصر ومدته 13:12 دقيقة

وفيلم الرقم (1079) اسم الفيلم معجزة مجنحة winged miracle المنشأ في أذربيجان و مدته 7:35 دقيقة.

وفي اليوم الثالث 24أيلول الجاري

في مخيم برخدان سيتم عرض فيلم الرقم (1232) اسم الفيلم موسم السمك الأبيض white fish season المنشأ في إيران مدته 01:36:00

وفيلم الرقم(2038) اسم الفيلم السيرة الذاتية cv والمنشأ في المغرب مدته 5:40 دقيقة.

وفيلم الرقم (1568) اسم الفيلم الرجل البرتقالي orange man derams والمنشأ في العراق مدته 5:40 دقيقة.

وفيلم الرقم (2772) اسم الفيلم تحت الظل under the shadow والمنشأ في الأردن مدته 03:42 دقيقة.

وفيلم باسم حبل الغسيل المنشأ في شمال وشرق سوريا و مدته 5:00 دقيقة.

وفي مخيم سردم سيتم عرض الفيلم الرقم (1220) اسم الفيلم سارية النرجس NARRGESE MAST المنشأ في إيران ومدته 01:38:00

وفيلم الرقم (1438) اسم الفيلم جوان ويند Juan viento و المنشأ في الأرجنتين مدته 4:22 دقيقة.

فيلم الرقم( 1517) اسم الفيلم الطائر الفيل Elepant bird والمنشأ في أفغانستان ومدته 15:00 دقيقة.

وفيلم الرقم(1090) اسم الفيلم السخرية Irony المنشأ في استراليا ومدته 7:53 دقيقة.

وفيلم الرقم (2430) اسم الفيلم احذر الذئب beware the wolf والمنشأ في فرنسا ومدته 1:00 دقيقة.

وفيلم الرقم (2330) اسم الفيلم الكهربائي electric والمنشأ في فرنسا ومدته 3:33 دقيقة.

وفيلم أنغام الطبول المنشأ في شمال وشرق سوريا .

اليوم الرابع 25 أيلول الجاري

في مخيم برخدان سيتم عرض فيلم الرقم (2747) اسم الفيلم الليلة المظلمة the long nigt of imagination والمنشأ في اسبانيا ومدته 1:27 دقيقة.

وفيلم الرقم (2243) اسم الفيلم فوق الركبة above the knee و المنشأ في مصر ومدته 08:08 دقيقة.

وفيلم الرقم (1339) اسم الفيلم آدم A.D.A.M والمنشأ في تشيلي و مدته 17:00 دقيقة.

وفيلم الرقم (1513) اسم الفيلم قمة الغزل Spining top المنشأ في العراق 12:41 دقيقة.

وفيلم قبر 8 المنشأ في روج آفا

وفيلم الرقم (1781) اسم الفيلم صة! Husu! المنشأ في تركيا ومدته 14:48 دقيقة.

وفي مخيم سردم سيتم عرض فيلم الرقم (1287) واسم الفيلم العثور على النحل Finding bees و المنشأ في هنغاريا ومدته 25:00

وفيلم الرقم (1466) اسم الفيلم توجان toujane و المنشأ في تونس ومدته 29:43 دقيقة.

وفيلم الرقم (1274) اسم الفيلم مصافحة handshake"" و المنشأ في اليونان ومدته 03:17 دقيقة.

وفيلم منظف المدخنة المنشأ في فرنسا

وفيلم المقصود المنشأ في مدينة حلب

وفيلم الرقم (2910) اسم الفيلم أغنية العصفور song sparrow والمنشأ في الدانيمارك ومدته 11:43 دقيقة.

وفيلم الرقم (1385) و اسم الفيلم عيون الفنان the eyes of the artist والمنشأ في مالطا و مدته 11:34 دقيقة.

وفيلم الرقم (1327) واسم الفيلم أخلاقي من أخلاقك mime your manners والمنشأ في أمريكا ومدته 3:20 دقيقة.

وفيلم الرقم (2346) و اسم الفيلم نفس القصة the same story والمنشأ في اسبانيا ومدته 00:30 دقيقة.

وفي اليوم الخامس والأخير 26 أيلول

في مخيم برخدان سيتم عرض فيلم الرقم (1624) اسم الفيلم الرجل العجوز والمغني the old man and the singer والمنشأ في إيران ومدته 33:00 دقيقة.

وفيلم باتجاه الشمس المنشأ في روج آفا.

وفيلم الرقم (1727) اسم الفيلم العودة return المنشأ في تركيا و مدته 18:34 دقيقة.

وفيلم الرقم (1186) واسم الفيلم الفراولة strawberries والمنشأ في اليونان ومدته 09:41 دقيقة.

وفيلم الموازي المنشأ في روج آفا ومدته 25:34 دقيقة.

فيلم الرقم (1342) اسم الفيلم الأمل في الرسم Hope in painting ومدته 15:00 دقيقة.

فيلم الصياد المجنون والمنشأ في روج آفا .

فيلم الرقم (1741) اسم الفيلم عرض DIS-PLAY و المنشأ في إيطاليا ومدته 4:52دقيقة.

فيلم الرقم (1839) اسم الفيلم حافظ على هدفك الأول Keep your first puprpose والمنشأ في الصين ومدته 4:45 دقيقة.

وفيلم الرقم (2376) و اسم الفيلم الأصولية fundamentalisim والمنشأ في سلوفانيا ومدته 7:00 دقيقة.

وفيلم الرقم (3020) اسم الفيلم ليونرفيس lionverse المنشأ في هونغ كونغ ومدته 3:24 دقيقة.

وفي مخيم سردم سيتم عرض فيلم الرقم (2820) اسم الفيلم زهيرلية zhirleh والمنشأ في إيران ومدته 01:01:01

وفيلم جاك المنشأ في مخمور

وفيلم الرقم ( 2819) اسم الفيلم كورونا – نهاية العالم المنشأ في الهند ومدته 7:09دقيقة.

وفيلم الرقم (1422) اسم الفيلم الطابق السفلي lowest floor والمنشأ في إيران ومدته 14:00 دقيقة.

وفيلم الرقم (2461) اسم الفيلم القلعة the castel و المنشأ في إيران ومدته 37:14 دقيقة.

وفيلم الرقم (2461) اسم الفيلم ألعب مع الألم play with pain والمنشأ في إيران ومدته 03:45 دقيقة.

وفيلم الرقم (2821) اسم الفيلم إنهاء finish و المنشأ في إيران ومدته 5:00 دقيقة.

وفيلم الرقم (1271) واسم الفيلم أمر command والمنشأ في إيران ومدته 05:00 دقيقة.

