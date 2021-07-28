اللجنة التحضيرية تضع اللمسات الأخيرة على معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته الخامسة

تنطلق في 29 تموز/ يوليو الجاري، فعاليات معرض الشهيد “هركول” للكتاب بنسخته الخامسة، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، برعاية هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا تحت شعار "الكتاب نبض الحياة"، فيما اختار المشرفون على المعرض هذا الشعار للتركيز على أهمية ودور القراءة في تطوير المجتمعات.

ويشارك في المعرض دور نشر من باشور وباكور وروجهلات كردستان، بالإضافة إلى دول عربية عدة، منها (مصر- العراق- تونس – لبنان - الإمارات)، وسيتم عرض الكتب باللغات العربية والكردية والفارسية والإنكليزية والتركية. وستستمر الفعاليات على مدى 8 أيام، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

وتوزعت دور النشر في صالات المركز وفق نظام مكتبي وأكثر تنظيماً من الدورات السابقة، حيث خصص لكل دار جناح، وذلك لإفساح المجال أمامها لعرض الكتب بشكل أفضل. إلى ذلك، تتخلل فعاليات المعرض محاضرات وندوات حوارية مكثفة ومتنوعة المضامين (اجتماعية، تاريخية، ثقافية، جنولوجيا) باللغتين الكردية والعربية، متوزعة على ساعات صباحية وأخرى مسائية.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية لمعرض الشهيد هركول، عبد المجيد خلف، أن 44 دار نشر من مختلف الدول العربية وعموم كردستان ستشارك في المعرض.

ومنن المقرر أن يضم العرض حوالي 130 ألف كتاب تحت أكثر من 13 ألف عنوان.

وحول الأسعار المرتفعة للكتب وشكاوى الزوار من ذلك خلال العام الماضي، بيّن خلف أن اللجنة التحضيرية ناقشت مع كافة دور النشر المشاركة في المعرض لضبط أسعار الكتب قدر المستطاع.

هذا، ويفتح معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب أبوابه أمام الزوار من ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المساء، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام القراء للاطلاع على عشرات الآلاف من الكتب التي تحمل قضايا وموضوعات متنوعة، ولا تقتصر فعاليات معرض هركول للكتاب على عرض النتاجات والمطبوعات فقط، بل هناك فعاليات ونشاطات أخرى كالندوات الحوارية، ومنصات المناقشة، وإلقاء المحاضرات، وحفلات توقيع الكتب.

وكان قد شارك في معرض الشهيد هركول بدورته الرابعة العام الماضي 39 دار نشر و120 ألف كتاب، بـ 11 ألف عنوان، ومواضيع متنوعة (ثقافية وتاريخية واجتماعية ودينية وسياسية وفلسفية وروايات).

(آ)

ANHA