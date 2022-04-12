أثار تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) مع دولة الاحتلال التركي التي تتحضر لشن هجمات موسعة على باشور( جنوب كردستان)، سخطاً شعبياً واسعاً، إذ اعتبروها مؤامرة ضد الوجود والتاريخ الكردي.

وفي سياق ردود الفعل، يستعد أهالي إقليم الجزيرة للخروج في سلسلة مظاهرات جماهيرية حاشدة بدعوة من مجلس عوائل الشهداء، وذلك تحت شعار" لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا"، بدءاً من الـ12 من نيسان/إبريل ولغاية الـ 26 من الشهر ذاته، في جميع مدن ونواحي الإقليم.

"مخططاتهم القذرة لن تثنينا عن نضالنا"

وحول ذلك، بيّن الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو، وعضو اللجنة التحضيرية للمظاهرات، معصوم حسن أن جميع الفعاليات التي نظمت وستنظم في المنطقة خلال الأيام القادمة، هي استمرارية لفعالية خيمة اعتصام عوائل الشهداء في معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين شهداء خليفان، وللتنديد بالخيانة.

ونصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خيمة اعتصام في معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، ولإدانة خيانة الحزب ومساندته للفاشية التركية، وذلك في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، استمرت لـ111 يوماً على التوالي.

حسن أكد: "سنقف بكامل إرادتنا ضد خيانة الديمقراطي الكردستاني، وسنواصل نضالنا لحماية مكتسبات شعبنا"، مضيفاً: "لن تتمكن المخططات القذرة للديمقراطي الكردستاني والدولة التركية من إبعادنا عن أهدافنا التاريخية في السير على خطا شهدائنا".

"مصرون على النضال والمقاومة"

معصوم حسن أكد أن الكرد مصرون على النضال والمقاومة أكثر من أي وقت مضى ضد سياسات القوى الرأسمالية، لتحقيق أهداف الشهداء وصون كرامتهم وقيمهم التاريخية، وحماية وجودهم وتاريخهم، وإثبات وجودهم التاريخي العريق على جغرافية الشرق الأوسط مرة أخرى.

وتابع: "ناضل شعبنا على كافة الصعد، وتمكن من إفشال معظم المخططات والمؤامرات التي انتهجت بحقه، فعلى الرغم من جميع المحالات إلا أن تلك القوى الرأسمالية لم تتمكن من كسر إرادتنا، إذ تكاتف شعبنا مع قواته العسكرية في جبال كردستان للوقوف ضد الاحتلال ومؤامرات الفاشية التركية في إنهاء وإبادة الكرد".

PDK" يقف أمام إرادة الكرد علناً"

نوه حسن إلى مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مخططات ومؤامرات الدولة التركية على الكرد، قائلاً: "في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للكرد، يجدد الديمقراطي الكردستاني من خيانته مرة أخرى ويتحد مع الفاشية التركية في هجماته على مقاتلي الكريلا".

حسن أوضح أن الدولة التركية وبمشاركة من الديمقراطي تتبع مخططات قذرة على الكرد في هذه المرحلة، من خلال بناء جدار عازل بين شنكال وروج آفا وشن هجمات على قوات الكريلا، وقال: "يهدفون من خلال بناء هذا الجدار إلى ضرب الإدارة الذاتية لشنكال، ومحاصرة روج آفا وضرب مكتسبات عموم كردستان"، مضيفاً: "على شعبنا أن يكون يقظاً، فقد أصبح الديمقراطي الكردستاني يقف أمام إرادة الكرد علناً".

"لنحمي قيمنا من سياسات الخيانة القذرة"

وأكد حسن: "إذا لم نكن حذرين لهذه المرحلة، فبلا شك سنمر بمجازر وإبادة جماعية مرة أخرى في جميع أجزاء كردستان، وليعلم الديمقراطي الكردستاني جيداً، أن استمرارية وجوده تعتمد على نضالنا ونضال حركة حرية كردستان، لذلك عليه العدول عن هذه السياسات".

إلى جانب ذلك، ناشد معصوم حسن جميع الكرد في داخل وخارج كردستان للنزول إلى الساحات والوقوف ضد المؤامرات والمخططات التي تنتهج ضد قيم الكرد، وتابع: "علينا أن نكون مستعدين دائماً لاتباع مبدأ حرب الشعب الثوري"، داعياً جميع الأهالي للمشاركة في مظاهرات ضد الخيانة لحماية قيمهم وكرامتهم ضد سياسات الخيانة والمخططات القذرة.

ANHA