اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الإقليمي تشيد بتفاعل الحاضرات مع المواضيع المطروحة

جاء ذلك، خلال تقييم عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الإقليمي، وعضوة تحالف ندى، حنان عثمان، أعمال المؤتمر الذي نُظّم على مدار يومي الجمعة والسبت (18-19 آب الجاري)، تحت عنوان "على هدى: المرأة - الحياة- الحرية"، في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسة، ناقشت الجلسة الأولى والثانية من اليوم الأول "تداعيات تدخلات النظام العالمي المهيمن على النساء في المنطقة في الألفية الثالثة"، و "تجارب النساء الكرديات حول كيفية الخروج من أزمات المنطقة".

وفي الجلسة الثالثة من اليوم الثاني والأخير، تناول "رؤية رفيق درب المرأة، المفكر عبد الله أوجلان، ودوره في تصعيد نضال حرية المرأة"، لينتهي المؤتمر ببيان ختامي.

وقالت حنان عثمان، إن "اليوم الأول من المؤتمر طرح الأزمات التي تواجه المرأة في العالم"، مؤكدة تشابه معاناة المرأة في الأجزاء الأربعة من كردستان، "من ناحية الاستهداف التركي لريادة المرأة، وقتل النساء وصولاً إلى باريس، والهجمات على الطبيعة والمرأة معاً".

وأوضحت أن "الطبيعة والمرأة توأم، فاستهداف المرأة هو استهداف للطبيعة، لذلك تركيا تستهدف الجبال والأراضي والسهول والأشجار في كردستان، وأيضاً تستهدف المرأة؛ لأنها هي من تحافظ على الأرض والزراعة والطبيعة".

وأشارت حنان عثمان إلى أنه تمت مناقشة "تأثير القوى السياسية والهيمنة الرأسمالية على تحركات المنظمات النسوية، ومنجزات المرأة إقليمياً وكردياً" أيضاً، كذلك كيف "تتحد هذه القوى لضرب وإفشال منجزات المرأة".

وقالت: "لذلك كانت من التوصيات ضرورة خلق جبهة نسوية موحدة لصد هذه الهجمات السلطوية الموحدة ضد النساء".

وفيما يخص اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، قالت عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الإقليمي، حنان عثمان، إنه تطرق إلى أطروحات القائد عبد الله أوجلان، السباقة في مجال تحرر المرأة، والتي كانت نموذجاً وأمثلة وخارطة طريق للمنظمات والجمعيات التي كانت حاضرة في المؤتمر، وكانت بمنزلة إنارة درب مسيرة النضال النسائي، "ليس للكرديات فحسب، وإنما لنساء الإقليم بشكل عام، وللحاضرات في المؤتمر".

"كما تم التطرق إلى جنولوجيا (علم المرأة)، وكان من التوصيات نشر هذه الأفكار، وهذا العلم الذي سيساعد ويدعم نضالات المرأة في التحرر"، على ما ذكرت حنان عثمان.

وأشارت إلى أنه تم النقاش حول "الواقع القانوني والاعتقال التعسفي والعزلة غير القانونية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، منذ ما يقارب ربع قرن، وكيف أن الدولة التركية تتذرع بحجج واهية لعدم إعطاء أوجلان الحق في الأمل بالإفراج عنه وعن المعتقلين، من خلال وضع "عقوبات انضباطية" بحقهم لعدم التمتع بهذا الحق".

ونوهت إلى ما شددت عليه المشاركات ضمن المؤتمر، من قبيل "ضرورة القيام بحملات استراتيجية للضغط على الدول المعنية والمنظمات الحقوقية، وخاصة لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، ومنظمة العفو الدولية، للإفراج عن معتقل الفكر والرأي، القائد الأممي أوجلان، وجميع المعتقلين السياسيين، ودوره في تحقيق حرية المرأة حين قال: "ما زالت جهودي في مسيرة حرية المرأة لم تكتمل بعد"، وذلك بسبب استمرار اعتقاله".

ولفتت الانتباه إلى أن شعار " )"Jin, Jiyan, Azadالمرأة، الحياة، الحرية)، كان "لافتاً للنظر، ومؤثراً على الحاضرات في المؤتمر اليوم، حيث كانت ردود الفعل إيجابية بضرورة التصدي للدولة التركية والقوى التي تساعد هذه الدولة، كالاتحاد الأوروبي والقوى العالمية التي لها منافع اقتصادية معها فتغض الطرف عن القوانين والمواثيق الدولية لصالح هذه المصالح".

(كروب/ي م)

ANHA