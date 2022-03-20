اللجنة التحضيرية لاحتفال نوروز في الرقة تجهّز مكان الاحتفالية

وتم تجهيز الموقع بمسرح وموقد لشعلة نوروز بالإضافة إلى تعليق أعلام قوات سوريا الديمقراطية ومجلس الرقة العسكري، وقوى الأمن الداخلي، ووحدات حماية المرأة، بالإضافة إلى صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

وقال عضو اللجنة التحضرية لنوروز عمر ذياب "إننا اليوم نعمل على تجهيز وتزيين موقع الاحتفال بشكل كامل وتأمين جميع المستلزمات الأساسية للاحتفال".

وأشار "هذا العيد هو رمز لجميع شعوب العالم وسوريا وشمال وشرق سوريا خاصة، فهذا اليوم هو يوم الخلاص من العبودية والظلم".

ودعا عمر ذياب في ختام حديثه جميع أهالي الرقة ومكونات شمال شرق سوريا إلى "مشاركتنا بهذا العيد والرمز العالمي", وأضاف "مشاركة جميع المكونات في تحضير هذا المكان للاحتفال يدل على أخوة الشعوب والتعايش المشترك في مناطقنا عامةً والرقة خاصة".

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة 11 صباحاً وسيتضمن عدة فعاليات منها إلقاء كلمات من قبل الحضور بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية وفنون وأغاني شعبية باللغتين الكردية والعربية.

(أع/خ)

ANHA