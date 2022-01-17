اللجنة الموسعة تختتم اليوم الأول بمناقشة هيكلية الإدارة الذاتية وآلية عمل المجالس

واستأنفت، صباح اليوم، اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمالها في صالة سردم الثقافية في مدينة الحسكة،، استكمالاً لأعمال اجتماع اللجنة خلال جلستها الثالثة، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة وتعديل 30% من مسودة العقد، منتصف الشهر الفائت من العام المنصرم.

وشكلت الإدارة الذاتية في الـ 15 من شهر تموز من العام المنصرم، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسودة للعقد، ومناقشتها ضمن اللجنة الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا.

وحضر الاجتماع، كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158عضو/ة، وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، بينت عضوة اللجنة المصغرة لصياغة مسودة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، آريا ملا أحمد، أن النقاشات اليوم ركزت على هيكلية الإدارة الذاتية وآلية عمل المجالس ضمن الهيكلية، بعد استئناف أعمال الجلسة الثالثة لصياغة مسودة العقد الاجتماعي.

منوهةً، إلى أنه سيتم استكمال ما تبقى من الهيكلية بالإضافة إلى الأحكام النهائية والختامية لمسودة العقد الاجتماعي، يوم غد.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اجتماع اللجنة الموسعة في جلستها الثالثة لمدة ثلاثة أيام على التوالي بحسب عضوة لجنة المصغرة لصياغة مسودة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

(ب ر/ل)

ANHA