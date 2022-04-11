اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي تعقد اجتماعها الأول مع مجالس إقليم الجزيرة

وعقدت صباح اليوم الإثنين، اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، اجتماعها الأول مع مؤسسات وهيئات المجلسين التنفيذي والتشريعي ومجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، لمناقشة مسودة العقد الاجتماعي.

شارك في الاجتماع الذي عقد في قاعة المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، والواقعة في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، ممثلين عن المجلس التنفيذي والتشريعي والقضائي، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية، تنظيمات الشبيبة، الحقوقيين، وأعضاء وعضوات من المؤسسات المدنية والعسكرية.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاَ لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، التي أوضحت أنه وبعد مدة طويلة من النقاشات المستفيضة تم إنهاء مسودة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، وقالت: "تألفت اللجنة الموسعة لكتابة العقد الاجتماعي من 158 ممثل عن المنظمات السياسية، الاجتماعية، والثقافية بشكل عام".

وتابعت: "فيما تشكلت اللجنة من ممثلين عن جميع المكونات القومية والدينية في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن الشبيبة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث كانت الدعوة مفتوحة لكافة الأحزاب، بالإضافة إلى مشاركة 50% من النساء".

'عقد الاجتماعات الجماهيرية بعد عيد الفطر'

وأشارت فوزة يوسف إلى أنه وخلال الفترة الفائتة تم تكليف 30 شخصاً من اللجنة الموسعة تم انتخابهم من قبل أعضاء وعضوات اللجنة بشكل ديمقراطي وتوافقي لتحضير مسودة العقد الاجتماعي، وقالت: "هذه اللجنة تشكلت أيضاً من 50% من النساء"، مضيفة: "إنجاز كتابة مسودة العقد الاجتماعي وعرضها على المجالس والشعب بشكل عام، خطوة مهمة لشمال وشرق سوريا".

مؤكدة "بعد الانتهاء من كتابة المسودة، تم الإقرار من قبل اللجنة، بأن يتم عقد الاجتماعات للمجالس لأخذ آرائهم ومقترحاتهم بخصوص مواد العقد، وقد بدأنا بهذه الاجتماعات من إقليم الجزيرة وستستمر في شمال وشرق سوريا عامة".

وبيّنت فوزة يوسف أنه سيتم عقد الاجتماعات الجماهيرية في كل من المدن بدءاً من ناحية ديرك وصولاً إلى إقليم عفرين، لأخذ آراء جميع الشرائح الاجتماعية وذلك بعد عيد الفطر، وتابعت: "بدأنا بعقد هذه الاجتماعات مع المجالس وسيتسمر مع الرئاسة المشتركة للكومينات خلال شهر رمضان الجاري، من ثم عقد الاجتماعات الجماهيرية مع الشعب".

أضافت: "سيتم وضع خطة عمل مع المجالس في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا لوضع برنامج بحسب الوضع الداخلي لهم، من أجل البدء بعقد الاجتماعات الجماهيرية مع الشعب".

ولفتت فوزة يوسف الانتباه إلى أنه سيتم عقد جلسة أخيرة للجنة الموسعة قبل عرض مسودة العقد الاجتماعي على المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ليتم مناقشة الآراء والمقترحات التي خرجت عن الاجتماعات مع المجالس والاجتماعات الجماهيرية، فيما سيتم آخذ الآراء والمقترحات بعين الاعتبار بحسب التصويت والإجماع عليه.

تلاها قراءة مسودة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والنقاش عليها من قبل الحضور.

(كروب/ آ)

ANHA