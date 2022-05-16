اللجنة المصغرة لصياغة مسودة العقد الاجتماعي تعقد اجتماعها الثاني في ناحية عامودا

عقدت اللجنة المصغرة لصياغة مسودة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، اجتماعاً اليوم في صالة كرم في ناحية عامودا بهدف شرح مضمون العقد الاجتماعي ومناقشته والاطلاع على مقترحات وآراء الحضور.

وقرئت خلال الاجتماع أبواب العقد المؤلف من ٩٩ مادة من قبل أعضاء اللجنة المصغرة، آريا ملا أحمد، وحكمت حبيب، وكينو كبرئيل.

وفتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة البنود التي طرحت من قبل اللجنة المصغرة وطرح بعض المقترحات من قبل الحضور.

ومن أبرز المقترحات، دعم الكومينات في المدن والبلدات كونها المؤسسة الأساسية في تنظيم المجتمع، ألا يكون أعمار الذين يتم ترشيحهم للمؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية أقل من 18 سنة باستثناء الشبيبة الثورية، أن يتم ترشيح نسبة من ذوي الشهادات في المؤسسات والمجالس، بالإضافة إلى دعم زوجات الشهداء في جميع المجالات.

لينتهي بالرد على الآراء من قبل اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي وتدوينها ورفعها عبر تقرير مفصل إلى اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

وكانت اللجنة المصغرة للعقد الاجتماعي، قد عقدت في 28 من نيسان المنصرم اجتماعها مع مجالس وكومينات القرى التابعة لناحية عامودا، في صالة المجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة بمدينة عامودا.

(ف)

ANHA