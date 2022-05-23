اللجنة المصغرة لصياغة العقد تستقبل مقترحات اهالي المنطقة الجنوبية للحسكة خلال اجتماع جماهيري

ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الادارة الذاتية لمناقشة مسودة العقد الاجتماعي ، عقدت اللجنة المصغرة لصياغة العقد اجتماعاً جماهيري في المنطقة الجنوبية للحسكة في ناحية الشدادي اجتماعها والذي ضم عدة مجالس منها مجلس الشدادي والعريشة ومركدة وعبدان والدشيشة وعدد من الفعاليات الشعبية ووجهاء العشائر ، وذلك بهدف مناقشة مسودة العقد واستقبال المقترحات والاطلاع عليها .

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء بحضور اعضاء اللجنة

أكرم المحشوش ، فتح الله حسو ومها شابو

وقرئ خلال الاجتماع الدباجة و الأبواب الأربعة للعقد والمؤلفة من ٩٩ مادة وبعدها تم النقاش وتقديم المقترحات من الحضور

حيث طالب الأغلبية بإلغاء المادة ١٤ والمادة ١٥ من مسودة العقد والاكتفاء بالمادة ٢٦ والتي تنص على التمثيل العادل لجميع المكونات في مؤسسات الادارة الذاتية .

وناقش الحضور إمكانية تعديل المادة ٦٥ والتي تنص على صيانة الملكية العامة وعدم نزعها حتى ولو على حساب المصلحة العامة .

فيما علق البعض على نص الدباجة وإمكانية ازالة وحذف كلمة شعوب والاكتفاء بشعب أو مكونات وذلك حرصاً على نشر فكر القوميات ، والتأكيد على إمكانية تعديل مواد العقد الاجتماعي في حين الأمر استدعى ذلك .

وعلى هامش الاجتماع قال وجيه عشيرة البوحسوني في الدششة ماهر العبدالله" نحن اليوم في اجتماع جماهيري في ناحية الشدادي مع اعضاء اللجنة المصغرة وناقشنا خلال الاجتماع مسودة العقد بأبوابها الأربعة مع اعضاء اللجنة وقدمنا جملة من الاقتراحات ونرجوا أخذها بعين الاعتبار ليكون ميثاقالإدارة يضمن حقوق كافة المكونات .

وأضاف " أن مسودة العقد ببنوده جيدة تم النقاش لتعديل بعض منها حسب رؤية الحضور وهو يضمن حقوق كافة شرائح المجتمع .

وأشار عضو اللجنة المصغرة " فتح الله حسو " أن الاجتماعات مستمرة في مناطق الحسكة وريفها بخصوص مناقشة مواد مسودة العقد الاجتماعي .

وأوضح أن مسودة العقد الاجتماعي تتألف من ٩٩ مادة موزعة على اربعة أبواب رئيسية ، وعليه نناقش مع مجالس المنطقة الجنوبية والفعاليات الشعبية هذه المواد واستقبال المقترحات وتدوينها بشكل ديمقراطي وحرية لكافة الشرائح والمكونات في مناطق الادارة الذاتية.

ونوه أنه تم فتح باب النقاش بعد قراءة الدباجة والبنود ال ٩٩ ، وتلقينا عدة مقترحات تم تدوينها حيث كان هناك مقترحات جدية من قبل الحضور .

وأكد أن الاجتماع حقق ثمرة وكان ايجابي بشكل تام .