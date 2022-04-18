اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي تستقبل آراء أهالي مقاطعة قامشلو

عقدت اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا اليوم الإثنين، اجتماعاً مع مجلس مدينة قامشلو والبلدات التابعة لها (كروباوي، التنورية)، بهدف شرح مضمون مسوّدة العقد الاجتماعي ومناقشته والاطلاع على مقترحات المجالس.

بدأ الاجتماع الذي عقد في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة، موفق الأحمد، آسيا عبد الله، سنحريب برصوم.

قرئ خلال الاجتماع كافة أبواب العقد المؤلفة من 99 مادة، لينتهي بالاطلاع على اقتراحات وملاحظات المجتمعين على كل مادة في العقد، وتدوينها ليتم رفعها عبر تقرير مفصل إلى اجتماع اللجنة المصغرة للعقد لدراستها.

ديرك

وفي ديرك بدأ الاجتماع الذي عقد في ملعب كورنيش البلدي في السياق نفسه، بقراءة ديباجة مسوّدة العقد الاجتماعي لمجلس ناحية ديرك ومنطقتي برآف والكوجرات التابعتين لها، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي فوزة يوسف، آينور باشا، لاري مراد.

لينتهي الاجتماع بالاطلاع على اقتراحات وملاحظات المجتمعين على كل مادة في العقد، وتدوينها ليتم رفعها عبر تقرير لدراستها وإضافتها إلى مسوّدة العقد.

وعلى هامش الاجتماع، قالت عضوة اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي آينور باشا لوكالتنا أنه وبعد أكثر من 6 أشهر من النقاشات تم إنهاء مسوّدة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، وتألفت اللجنة الموسعة لكتابة العقد الاجتماعي من 158 ممثل.

وتابعت: "تشكلت اللجنة من ممثلين عن جميع المكونات القومية والدينية في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن الشبيبة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث كانت الدعوة مفتوحة لكافة الأحزاب، بالإضافة إلى مشاركة 50% من النساء".

والجدير بالذكر أن لجنة صياغة العقد الاجتماعي ستستمر بعقد سلسلة الاجتماعات في شمال وشرق سوريا بشكل عام، بهدف شرح مضمون مسوّدة العقد الاجتماعي والنقاش عليها مع أبناء المنطقة واستقبال مقترحاتهم.

(كروب/آ)

ANHA