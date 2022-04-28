اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي تستمر باستقبال آراء الهيئات والمجالس

ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مع المؤسسات والاتحادات لمناقشة مسودة العقد، عقدت اللجنة اليوم، اجتماعين منفصلين مع هيئات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة بمدنية قامشلو، وأعضاء مجالس وكومينات ناحية عامودا.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى شرح مضمون مسودة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مناقشة جميع بنود العقد المؤلفة من 99 مادة والاستماع إلى مقترحات وآراء المؤسسات.

ففي مدينة قامشلو، عقد الاجتماع بصالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بحضور العشرات من عضوات وأعضاء هيئات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، وقوى الأمن الداخلي.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً على أرواح الشهداء، تلاه قراءة مسودة العقد من قبل أعضاء اللجنة المصغرة، آسيا عبد الله، موفق الأحمد، وجورجيت برصوم.

وبعد الانتهاء من قراءة المسودة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم بخصوص العقد، ليتم تدوين جميع الآراء عبر تقرير مفصل لتسليمها إلى المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

عامودا

في ناحية عامودا، عقدت اللجنة المصغرة للعقد الاجتماعي المؤلف من (آريا ملا محمد، حكمت حبيب، إلهام عيسى مطلي)، اجتماعها مع مجالس وكومينات القرى التابعة لناحية عامودا.

وحضر الاجتماع الذي انعقد في صالة المجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة الواقع بمدينة عامودا، العشرات من عضوات وأعضاء مجالس وكومينات قرى (توبز، توبو، جاغر، وسنجق سعدون).

وبعدها تم قراءة مسودة العقد الاجتماعي من قبل اللجنة المصغرة والنقاش حول بنودها من قبل الحضور.

الجدير بالذكر أنه وبعد الانتهاء من اجتماعاتهم مع المؤسسات، المجالس، الكومينات، والهيئات سيتم عقد اجتماعات جماهيرية مع جميع أهالي مدن ونواحي شمال وشرق سوريا.

(كروب/ آ)

ANHA