اللجنة المركزية للإحصاء تعلن عن إطلاق عملية إحصاء في مقاطعة الشهباء يوم الجمعة القادم

وبينت عضوة اللجنة المركزية للإحصاء جيهان محمد لوكالتنا أن هدف" هذا الإحصاء أن نعلم التعداد السكاني في الشهباء من جميع المكونات، بمن فيهم المهجرون والسكان الأصليون ،بالإضافة للوضع الصحي و الاقتصادي ونسبة البطالة وغيرها من أشياء أخرى".

وعن تاريخ انطلاق عملية الإحصاء ومدتها، قالت جيهان "باسم اللجنة المركزية للإحصاء في الشهباء نعلن عن بدء عملية الإحصاء في مقاطعة الشهباء في تاريخ الثالث من شهر أيلول المقبل الواقع في يوم الجمعة بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة ليلاً".

وناشدت الأهالي بالتزام منازلهم خلال فترة الإحصاء" ليتعاونوا معنا في إجراء إحصاء دقيق وصحيح".

(م)

ANHA