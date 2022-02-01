اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني تعقد اجتماعها السنوي وتعلن عن خطط عمل للعام الجديد

وأعلن عن نتائج الاجتماع السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني عبر بيان ختامي جاء فيه:

"عقدت اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني اجتماعها السنوي العادي بمشاركة 27 من أعضائها، وبدأ الاجتماع باستذكار الشهداء الأبطال الذين استشهدوا عام 2021 في شخص شهداء مام رشو، زندورا، كري سور وورخليه وجميع الشهداء ، بكل احترام وتقدير ، وتوجيه تحية لنضال القائد عبدالله أوجلان الذي يخوض نضالاً لا مثيل له داخل سجن إمرالي وحملة "حان وقت الحرية" التي توسعت في أنحاء العالم، وتم توجيه دعوة إلى جميع أعضاء الحزب والشعب الوطني والدوائر الديمقراطية الثورية لتطوير عصر الحرية، الحملة التي تهدف إلى الحرية الجسدية لقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان.

وبدأ اجتماع اللجنة المركزية بقراءة تعليمات مفصلة جمعت من كتابات وخطب القائد أوجلان، وقراءة تقرير اللجنة العامة لحزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية، وذكر أن التقييم متعدد الأبعاد والمتعمق لممارسة عام 2021 والذي تم تنفيذه بنهج نقدي ونقد ذاتي يتماشى مع القيادة والشهداء. وقد لوحظ أنه تم التعامل مع الأنشطة العملية على مستوى كل من اللجان والمنظمات الصغيرة وكذلك على مستوى المنظمات المجزأة ، وتم تقييمها بالتفصيل وتنفيذها في ممارسة السنة الجديدة من خلال استخلاص دروس غنية.

كما هو معلوم ، بلغ النضال من أجل الحرية الذي خاضه حزبنا عام 2021 ذروة جديدة من جميع النواحي. تم سحق هجوم الاحتلال الذي شنته فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على كاري خلال شهر شباط وفي متينا وزاب وآفاشين اعتباراً من 23 نيسان على يد المقاومة البطولية لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي ومقاتلات وحدات المرأة الحرة ستار، إن المقاومة التاريخية لشعبنا وأصدقائه تطورت في كل الميادين بريادة المقاومة البطولية للكريلا، وتمكنت من إجهاض مؤامرة التصفية التي حاكتها فاشية العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ وباتت الفاشية التركية التي لم تتمكن من احتلال مناطق الدفاع المشروع و لم تستطع كسر مقاومة شعبنا وأصدقائه، عُرضة للهزيمة والانهيار المؤكد.

تحية لمقاومة 2021 التي تطورت على هذا النحو وخلقت نتائج تاريخية، كشف اجتماعنا عن دروسها الثرية من خلال انتقاد الأخطاء والعيوب التي مرت بها المقاومة، على هذا الأساس، فإن جميع أنواع الإبداع الفردي، غير المخطط ، غير الاستراتيجي ، التكتيكي ، ينتقد ويدين الفهم والأساليب وتبقى ضيقة ومغلقة، وجد أنه من الضروري الإصرار على الأسلوب الاستراتيجي لحرب الشعب الثوري في العمق والواسع. خط حرب العصابات للحداثة الديمقراطية. أن تكون مبدعًا ، للقتال بقدر ما في الجبل، لاستهداف الفاشية اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا ، للقيام بأعمال انتقامية وانتقامية فعالة ، ويضرب العدو الفاشي وفي هذا السياق دعا الفدائيين على وجه الخصوص إلى تجديد كل القوات المقاتلة من جميع الجهات والنضال بشكل فعال.

حيث قيم اجتماع اللجنة المركزية بالتفصيل واقع القائد أوجلان ومقاومته في إمرالي ومستوى فهمنا وتنفيذنا لها بأجندة خاصة، بشكل واسع، وفي هذا الإطار أوضح الاجتماع بدءاً بالفهم الصحيح لحقيقة القائد أوجلان والتنفيذ الناجح لذلك، بأن مهمتنا الأساسية هي نشر حقيقة القائد في الشرق الأوسط والعالم، والوصول إلى جميع المضطهدين وخاصة النساء والشباب، كما أشار الاجتماع إلى المقاومة التاريخية لإمرالي التي تتطور بالعزلة والضغط الجسدي والعقلي المتزايد، مؤكداً أن أساس الحرب الكبرى يجري شنها في إمرالي، لذلك من الضروري فهم مقاومة القائد أوجلان من جميع الجوانب ووضعها موضع التنفيذ بنجاح؛ في هذا السياق، فإن التصورات والمواقف التي تعتقد أن العمليات السابقة في إمرالي سيتم انتقادها وإدانتها بنفس الطريقة، دعت جميع رفاقنا وأفرادنا وأصدقائنا إلى فهم العملية بشكل صحيح والنضال بفعالية أكثر تأثيراً؛ كما تم تقييم الوضع في إمرالي وحالة العزلة وعلى إثرها قطع جميع الاتصالات والمفاوضات مع القائد أوجلان والتهديد والخطر الذي يمثله، وكان من الضروري تحذير أولئك الذين يفعلون هذه الأشياء مرة أخرى ، والدعوة إلى نضال موحد ضد حالة العزلة التي امتدت وتوسعت في كردستان وتركيا كلها.

وتوصل اجتماعنا إلى حقيقة أن الأيديولوجيا تمثل 80% من نضالنا التحرري وكذلك الحرب العالمية الثالثة، كما أكد الاجتماع على محاولات الفاشية التركية على هذا الصعيد من أجل تطبيق سياسات الإبادة والصهر القومي، لذلك يتوجب علينا أن نولي اهتماماً متزايداً للنضال الأيديولوجي ونكثف الدعاية والأدب والفن الداعم لفكرنا الإيديولوجي وبشكل خاص تدريب الشباب وعامة المجتمع على أساس العصرانية الديمقراطية، وأشار الاجتماع إلى ضرورة تصعيد النضال الأيديولوجي ضد فردانية الحداثة الرأسمالية التي وصلت لمرحلة الوباء؛ ولا بد من بناء الشخصية الحرة والمجتمع الديمقراطي، وعلى هذا الأساس نناشد كافة المثقفين الوطنيين من الكتاب والفنانين والأدباء الكرد، بضرورة أن ينظموا صفوفهم بشكل أكبر للقيام بالنهضة الثقافية لثورة الحرية.

كما ناقش اجتماع اللجنة المركزية الوضع السياسي والعسكري الراهن بعدة طرق، والتركيز على الأحداث المحتملة وتحديد المهام السياسية والعسكرية اللازمة في العملية الجديدة، ولفت الانتباه إلى علامات التراجع التي أظهرتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن هذا الوضع كان تأكيداً لآراء وأفكار القائد عبدالله أوجلان قبل ثلاثين عاماً، كما أكد أن الحرب العالمية الثالثة ستستمر وأن الدور المركزي في منطقة الشرق الأوسط سيستمر أيضاً، وشدد على أن الأسلوب والنهج الذي يريد الحفاظ عليه لن يفوز في الصراع السياسي والعسكري في الظروف الحالية، لذلك من الضروري أن نكون يقظين وداعمين بكل الطرق، حيث لفت الانتباه إلى الانهيار التاريخي للرأسمالية ونظام السلطة والدولة في شخصها، وشدد على الأهمية التاريخية لتطوير النضال العالمي من أجل الديمقراطية على أساس تحرير المرأة والبيئة الاجتماعية.

وناقش الاجتماع بالتفصيل مستوى النضال في كردستان والحرب على الخطوط الرئيسية الثلاثة، وقيم النزاعات والعلاقات بين خط الإبادة الجماعية الكلاسيكي الذي تتبعه فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وخط تشكيل الدولة القومية الذي تنتهجه الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأشار إلى أنه على الرغم من وجود بعض الخلاف بينهما، إلا أن هناك تحالفات خاصة ضد خط الحرية الذي يسعى إليه حزب العمال الكردستاني، وأكد أن مستوى التحالف مع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في السنوات الأخيرة يشكل أكبر تهديد لوجود وحرية الشعب الكردي، ويلاحظ أن الحكم الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يزال يقف على قدميه بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك شدد على أهمية بذل جهد أكبر للإطاحة به.

كما ذكر أن فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تهاجم بكل قوتها لمحو الوجود وحرية الشعب الكردي على وجه الأرض وأنها ستواصل القيام بذلك لأطول فترة ممكنة، ففي يومنا هذا، يعتبر النضال من أجل الإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هو النضال الأكثر ديمقراطية وثورية في الشرق الأوسط والعالم، لذلك فإن هذا النضال يجب أن يتم في مثل هذه الوحدة في كردستان وتركيا والعالم، وفي هذا السياق دعا جميع الأحزاب، المنظمات، القطاعات الاجتماعية، الحركات النسائية والشبابية والقوى الوطنية والثورية في كردستان إلى خوض نضال مشترك ضد فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حيث أكد مجددًا أنه عند الإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ومن أجل منع أشكالها من أن تحل محلها، يجب على جميع القوى اليسارية، الاشتراكية، الثورية، الديمقراطية في تركيا، الحركات النسائية والشبابية، الأحزاب، المنظمات، النقابات والجمعيات خوض نضال مشترك وإدارة الثورة الديمقراطية المناهضة للفاشية معًا وتنظيم الحركة الديمقراطية على هذا الأساس باعتباره التحالف الثالث.

وأكد الاجتماع على أهمية العلاقات التكتيكية مع الجميع باعتبارهم القوة السياسية الثالثة، مشيرًا إلى الأهمية التاريخية في حل المشكلات في سوريا والعراق على أساس التحول الديمقراطي، لذلك دعا مجدداً حكومات سوريا والعراق وإيران على وجه الخصوص، وجميع القوى السياسية في هذه المجالات إلى العمل معاً لإيجاد حل للقضية الكردية على أساس الدمقرطة، وأكد على الأهمية التاريخية للنصر العظيم الذي حققه شعبنا في روج آفا وشمال شرق سوريا على داعش، فعلى الرغم من أن بعض القوى لم تتحدث علانية ضد داعش، واتخذت أساليب غير منسقة، إلا أن سكان شمال وشرق سوريا يتم تهنئتهم حتى يومنا هذا لنضالهم الناجح والموحد ضد هذه القوات، كما أشاد اجتماعنا بمواقف وأفعال القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني في جميع أنحاء العالم وشدد على أنه من أجل ضمان الحرية الكردية على أساس الديمقراطية العميقة، يجب بذل كل جهد لتكثيف النضال.

وعلى هذا الأساس، وضع اجتماعنا جملة من القرارات وخطة عمل ونضال، ووفقاً لذلك أنهى عمله بنجاح من خلال تجديد أسلوب التنظيم والإدارة.

فمن الواضح جدًا أنه مع اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني، أصبحت حركة الحرية وشعبنا أكثر تنظيماً واستعداداً للعام الجديد من النضال، ومن أجل الإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ، وكسر عزلة إمرالي، ستصعد النضال من أجل جعل كردستان حرة وتركيا ديمقراطية بطريقة أكثر تنظيماً وفعالية وعلى خط النصر، لهذا، سنصعد النضال ضد الأعداء ونوحد صفنا، لهذا في العام الرابع والعشرين، سيصعد النضال ضد مؤامرة 15 شباط، وسيشهد 8 آذار ونوروز ذروة جديدة في النضال من أجل الحرية، وسنحول هذا العام إلى عام أقوى للنضال وأعظم للانتصار.

وعلى أساس هذا الاجتماع، نحيي ذكرى عضوة لجنة إعادة الإحياء في حزب العمال الكردستاني والشهيدة العظيمة لجنوب كردستان، فيان صوران ، بكل احترام ومحبة وامتنان، في الذكرى السادسة عشرة لاستشهادها، وسنحافظ على النضال التاريخي من أجل الحرية الذي سنطوره على أساس نتائج اجتماع لجنتنا المركزية.

كما ندعو جميع رفاقنا في الحزب وشعبنا الوطني وأصدقاءنا إلى فهم وتطبيق نتائج اجتماع اللجنة المركزية وتنفيذها بشكل صحيح، من أجل كسر مؤامرة 15 شباط وتحويل العام الخمسين للقائد والحزب إلى عام انتصار تاريخي بنضال فعال".

المصدر: anf