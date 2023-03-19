اللجنة المنظمة للاحتفالية تهنئ أهالي كوباني وتدعوهم للاحتفال بنوروز 2023

وأدلت لجنة الفعاليات في إقليم الفرات، ببيان في ساحة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، قرئ من قبل الإدارية في أكاديمية الشهيدة فيان أمارا في إقليم الفرات، سعاد خليل، بحضور ممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية لمقاطعة كوباني.

جاء في مستهله "مع قدوم الربيع يأتي نوروز في كل عام، والذي يعني المقاومة ضد الظالمين وتجسيد الحياة، وهو يوم جديد لأهالي المنطقة وبالتحديد الشعب الكردي".

وأضاف "في جميع المجازر؛ ذُبح الشعب الكردي وأبيد، خاصة في القرنين الماضيين، ولكن مع ظهور حركة الحرية وفكر وفلسفة القائد آبو، وقف الشعب مرة أخرى ونهض وأظهر مقاومة فريدة منذ قرابة الـ 50 عاماً، ليعلن عن ولادة جديدة بفضل حركة الحرية وجد الشعب الكردي الطريق إلى حقيقته واسترد حياته، وبروح مقاومة نوروز وأفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، هزم الفاشية التي حولت نفسها إلى ذئب جائع ضد شعبنا".

واختُتم البيان "نحن بصفتنا، اللجنة المنظمة لاحتفالية نوروز، نحتفل بهذا اليوم أمام المحبين للسلام في شمال وشرق سوريا والعالم أجمع، وخاصة عائلات الشهداء والمقاتلين من أجل الحرية والمقاومين على قمة الجبال ولقائد الشعب الكردي القائد عبد الله أوجلان".

ثم أُوقدت شعلة نوروز في مركز باقي خدو للثقافة والفن، ليخرج بعدها أعضاء لجنة الفعاليات في إقليم الفرات إلى شوارع مدينة كوباني، مرتدين الزي الفلكلوري الكردي، داعين الأهالي للاحتفال بعيد نوروز في تلة مشته نور بمدينة كوباني، وسط ترديد شعار "المقاومة هي الحياة".

(ن ك/د)

ANHA