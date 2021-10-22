اللجنة الأوروبية: وجود تركيا في سوريا هي قوة احتلال

نشرت اللجنة الأوروبية خلال أسبوع تقريرها، حيث تضمن التقرير توجيه انتقادات حادة نحو تركيا.

وجاء في التقرير أن “السياسة الخارجية للدولة التركية لا تتطابق مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كما ذكر التقرير أن تركيا تواصل تحركاتها العسكرية في شمال سوريا عبر مرتزقتها، وفي نفس الوقت توسع من بنيتها التحتية في شمال سوريا”.

وأوضحت اللجنة الأوروبية أن “وضع حقوق الإنسان في المناطق التي تقع تحت سيطرة دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها يثير المخاوف ووصفت الدولة التركية بأنها قوة احتلال”.

وتجدر الإشارة بأن هذه هي المرة الأولى التي تصف اللجنة الأوروبية وجود تركيا في شمال سوريا بأنها قوة احتلال.

ANHA