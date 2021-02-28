اللجنة العسكرية الليبية توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

وأشارت اللجنة العسكرية في بيان لها إلى دعوة "رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت الصادر بتاريخ 2/26/ 2021"، موضحة أن الدعوة تضمنت طلب الرد من اللجنة حول إمكانية تأمين الجلسة.

وأضاف البيان: "وبعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 تم التأكيد من قبل أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة، لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها".

وأوضح البيان أن اللجنة وافقت على عقد الجلسة في سرت بسبب الظرف العصيب الذي تمر به البلاد في هذه الظروف التاريخية الفارقة.

وتابع: "ولسعينا الدؤوب إلى إبعاد شبح الحرب والمحافظة على وحدة ترابها وتوحيد مؤسساتها ولأهمية إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية".

(ي ح)