اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن 18 آذار موعد بداية الفترة الانتخابية

الإعلان جاء، في اجتماع صحفي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات YSK أحمد ينار مع الصحفيين.

وأشار من خلاله إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 أيار، ستبدأ عمليتها في 18 آذار، وتابع: "تستمر الأعمال لتوضيح المبادئ الخاصة بطريقة انتخاب المرشحين في البلاد وخارجها"

ونشر بالأمس قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن الأحزاب السياسية المؤهلة للمشاركة في الانتخابات في عدد يوم أمس من الجريدة الرسمية في تركيا، وبناءً على ذلك أعرب 36 حزباً عن موافقتهم للمشاركة في الانتخابات.

ومن الأحزاب المشمولة بالقائمة: حزب الشعوب الديمقراطية (HDP)، والشيوعي التركي و العدالة والتنمية (AKP)، والحركة القومية (MHP)، والوحدة الكبرى (BBP)، والشعب الجمهوري (CHP)، والسعادة (Saadet Partisi)، والديمقراطية والتقدم (DEVA)، والمستقبل، والحزب الجيد (إيي)، والوطن، والرفاه الجديد، والحزب الديمقراطي، واليسار الديمقراطي.

(سـ)