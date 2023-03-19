اللجان التحضيرية لنوروز تواصل تزيين منصة وساحة نوروز في الحسكة

مع اقتراب عيد نوروز، باشرت اللجان التحضيرية، بتجهيز منصة الاحتفالات وتزيينها، وتجهيز المشاعل لإيقادها، وذلك في ساحة نوروز في سد الحسكة الشرقي.

وباشر العشرات من أعضاء المؤسسات وأعضاء اللجنة التحضيرية منذ ساعات صباح اليوم الأحد، بتنظيف ساحة الاحتفال وتعليق الأعلام، وصور القائد عبدالله أوجلان واليافطات الخاصة بنوروز.

العضوة في اللجنة التحضيرية لنوروز الحسكة فيان جه جان قالت إن تحضيرات نوروز بدأت منذ الـ 20 من شهر شباط الفائت "وتعمل اللجنة التحضيرية على تجهيز مكان الاحتفال في السد الشرقي بمدينة الحسكة، من خلال تجهيز المنصة وتهيئة أماكن ركن السيارات وأماكن تجمع الأهالي.

وأضافت: " منذ اسبوع أيضاً بدأنا بتزيين المنصة وتنظيف الموقع، وحددنا مراكز لخيم الأهالي، وستنتهي أعمالنا بشكل كامل يوم غد الاثنين".

وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة قد أعلنت في الـ15 من شهر آذار الجاري، خلال بيان رسمي عن برنامج نوروز عام 2023 في مدن ونواحي إقليم الجزيرة.

وبحسب البيان فإن احتفالات نوروز ستقام في 7 مناطق بإقليم الجزيرة وهي "ديرك في ساحة نوروز بسد بوزي، وكركي لكي في قرية حلاق، وتربه سبيه في ساحة الشهيد مظلوم دوغان بمزكفت، وقامشلو في ساحة نوروز في قرية هيمو، وعامودا في ساحة نوروز بقرية جاغر بازار، والدرباسية في ساحة نوروز في جولبستان، والحسكة في ساحة نوروز.

)ك)