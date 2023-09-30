اللغة الكردية ثامن أغنى لغات العالم على موقع ويكاموس

وحسب بيانات ويكاموس وهو قسم القاموس في موقع ويكيبيديا الإنجليزية (دمج كلمتي ويكي وقاموس)، تحتل اللغة الكردية المرتبة الثامنة عالمياً ب 918 ألفاً و123 كلمة، من بين 168 لغة.

ويمكن لمتحدثي اللغة الكردية إضافة مفردات جديدة إلى الموقع المجاني، ليتم مراجعتها وتدقيقها من قبل 7 مشرفين ثم مشاركتها على الموقع الرسمي.

غنى اللغة الكردية بمفرداتها

وتحتل اللغة الكردية المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد المفردات، بعد اللغات؛ الإنجليزية، والفرنسية، والملغاشية، والصينية، والروسية، واليونانية والألمانية، ويضاف إليها مفرداتٍ جديدة كل يوم، إذ أن هناك 67 ألفاً و624 مفردة عربية، و104 ألفاً و581 مفردة فارسية و359 ألفاً و195 مفردة تركية على موقع ويكاموس.

استثناء ثلاث لهجات

وتحتل اللغة الكردية المرتبة الثامنة عالمياً، بمفردات اللهجتين الكرمانجية والسورانية فقط، دون أن تؤخذ مفردات اللهجات الثلاث الأخرى الغورانية، والزازاكية واللورية بعين الاعتبار.

وحسب موقع ويكيبيديا الإنجليزية، تحتل اللغة الكردية بجميع لهجاتها، المرتبة الثالثة عالمياً بعد اللغتين الفنلندية والكورية، إذ تضم مليون وألفي مفردة.

(ر)

ANHA