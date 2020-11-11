اللّيبيون يتّفقون على إجراء انتخابات في غضون ١٨ شهراً

وأكّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، أنّ المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهراً.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي اليوم بالعاصمة التونسية: "المشاركون في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري".

وتابعت "الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهراً".

وأوضحت أنّ المناقشات في تونس كانت بنّاءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.

وكانت قد انطلقت، يوم الإثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية بمشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والرئيس التونسي قيس سعيد.

(ي ح)