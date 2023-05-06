اللاجئون السوريون في لبنان يثنون على مبادرة الإدارة الذاتية في جهوزيتها لاستقبالهم

في موازاة حراك عدد من دول المنطقة باتجاه حكومة دمشق، وإثارة عدد من القوى اللبنانية مجدداً موضوع اللاجئين السوريين إلى لبنان، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مبادرة أبدت من خلالها استعدادها لاستقبال اللاجئين، وذلك بعد عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات اللبنانية.

وأكدت الإدارة الذاتية أنها مستعدة لاستقبال اللاجئين السوريين الذين يعانون "وضعاً سيئاً للغاية" في لبنان، وأن أبوابها مفتوحة لكل السوريين دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني.

وطالبت الإدارة بضرورة تقديم الأمم المتحدة العون والضمانات، وناشدتها لعب دورها المسؤول من أجل فتح ممر إنساني بين لبنان ومناطقها تسهيلاً لعودة اللاجئين.

اللاجئون السوريون في لبنان، أثنوا على المبادرة ووصفوها بالإنسانية والوطنية، في استطلاع رأي لوكالتنا مع عدداً من اللاجئين السوريين، ستتحفظ الوكالة على أسماء المتحدثين الكاملة وصور وفيديوهات الرصد، حرصاً من الوكالة على سلامتهم في المستقبل من أي ملاحقة أمنية قد تقدم عليها السلطات الأمنية اللبنانية او حكومة دمشق.

اللاجئ السوري مصطفى، شكر "الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا على جهودها، وعلى مبادرتها الوطنية التي تدل على إنسانيتها تجاه الشعب السوري كافة، وليس لقومية أو طائفة معينة".

وأكد مصطفى خلال لقاء أجراه مراسلنا في لبنان، أن "الإدارة الذاتية هي الوحيدة التي تحمل هموم الشعب السوري أجمع بغض النظر عن طائفته أو قوميته".

أما اللاجئ راكان، فقال: "جاءت هذه المبادرة في مرحلة حساسة، تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وبذلك تتبنى الإدارة الذاتية المسؤولية الكاملة من أجل اللاجئين بجميع أطيافهم".

اللاجئ أبو العبد، تساءل: "لماذا لم يسلط الإعلام العربي والغربي الضوء كثيراً على هذه المبادرة؟" مؤكداً في الوقت نفسه: "أنها تدل على وطنية مَنْ أطلقها، وتؤكد أن الشعب السوري بكل أطيافه، يشد أزر بعضهم بعضاً دون تمييز بين أحد".

ودعا أبو العبد، الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية إلى تلقي هذه المبادرة بجدية، والعمل على فتح ممرات إنسانية لتنفيذها.

أما اللاجئ مراد، فأكد أن "هذه المبادرة تنم عن روح المسؤولية، وأن الإدارة الذاتية هي قوى وطنية بامتياز، فهي تبدي استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين من لبنان، والقيام بكل الإمكانات المتاحة لديها".

وإذ جدد، مراد، شكره للإدارة الذاتية، وقال في الوقت ذاته إن المبادرة "تؤكد وطنيتها دون تمييز بين أحد من الشعب السوري".

(ل م)

ANHA