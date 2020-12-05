الكويتيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الناخبين سيدلون بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا.

وبدأ التصويت في الكويت في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5:00 ت. غ)، وسيستمر حتى 20:00.

إلى ذلك، يتنافس 326 مرشحًا من بينهم 29 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوًا.

ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتًا واحدًا عوضًا عن 4 كما كان في الماضي.

وشملت الاحترازات الصحية لدرء خطر الوباء عن الانتخابات عدم التجمع خارج مراكز الاقتراع أو داخلها، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين قبل الدخول إلى مركز الاقتراع، والحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات.

وهذه هي أول انتخابات في الكويت في عهد حاكمها الجديد الأمير نواف الأحمد الصباح الذي تولى المنصب في أيلول/سبتمبر، خلفًا لأخيه غير الشقيق الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويعيّن أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.

(ي م)