الكويت تكشف عن اتّفاق لفتح الأجواء والحدود بين السّعوديّة وقطر

وقال الشيخ أحمد الناصر، إنّ الأمير أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأفاد وزير خارجية الكويت بأنه تمّ الاتفاق على معالجة كافة الموضوعات ذات الصلة.

كما أعلنت دولة الكويت اتّفاق التوقيع على "بيان العلا"، مؤكّدة أنه سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا، والتي سيكون أبرز ملفاتها المصالحة الخليجية التي بدأت خلافاتها في العام ٢٠١٧.

(ي ح)