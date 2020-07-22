الكونغرس يوافق بالإجماع على قانون يجبر ترامب على معاقبة تركيا

وقال موقع المونيتور الأمريكي، إن المشرّعين في مجلس النواب تبنوا بالإجماع التعديل، الذي قدمه النائب الجمهوري آدم كنزنغر، والنائبة الديمقراطية أبيغيل سبانبيرغر، كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي.

وقال كنزنغر في بيان عند تقديم التشريع الأسبوع الماضي: "إن تركيا تجاهلت تحذيرات أعضاء الناتو بشأن صفقة الأسلحة هذه مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نوضح أن أفعالهم لن يتم التسامح معها، وأن أنقرة ستواجه عواقب وخيمة، وأن تشريعاتنا هذه من شأنها أن تعاقب تركيا بخصوص ارتكابها هذه الانتهاكات".

واختبرت تركيا S-400 على الطائرات المقاتلة الأمريكية العام الماضي، مما أثار مخاوف من أن روسيا قد تتجسس على الأجهزة العسكرية الأمريكية.

ورفضت إدارة ترامب فرض عقوبات على تركيا بسبب صواريخ S-400 على الرغم من الضغط من بعض أقرب حلفاء الرئيس الجمهوريين في الكونغرس للقيام بذلك.

ويفرض قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 (CAATSA) عقوبات على أي دولة تشارك في "صفقة مهمة" مع قطاع الدفاع الروسي.

وقال النائب مايك ماكول الذي ساعد في صياغة تعديل كنزنغر، "يجب على الإدارة فرض العقوبات التي يقتضيها القانون رداً على استحواذ تركيا على S400، إلى أن تتخذ تركيا الخطوات الموضحة في هذا القانون لإصلاح الضرر الذي تسببت فيه عملية الشراء هذه".

ويكرر تعديل كنزنغر، أن شراء تركيا S-400 بمليارات الدولارات يعتبر بمثابة "صفقة مهمة" بموجب CAATSA ويتطلب من الرئيس فرض عقوبات على أنقرة في غضون شهر بعد أن يصبح هذه التشريع قانوناً.

وكما قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش، تعديلاً مماثلاً لمشروع قانون الدفاع في مجلس الشيوخ، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيضيف تعديل العقوبات على تركيا إلى نسخة مجلس النواب، ولكن الدعم القوي من الحزبين سيحسن من احتمالات الوصول إلى صيغة توافقية بين المجلسين.

(م ش)