الكونغرس الأميركي يتحرك لمنع بيع طائرات F-16 إلى تركيا

وعبّرت رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن معارضتها لشراء تركيا طائرات مقاتلة جديدة من طراز F-16 وتحديث الطائرات الحالية، بحسب موقع كريك ريبورتار اليوناني.

وتعود ملكية المبادرة إلى النواب كريس باباس، وجوس بيليراكيس، وكارولين مالوني، وتحظى بدعم مجلس القيادة الأميركية اليونانية (HALC)، واللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، فضلاً عن المنظمات الأرمينية والكردية.

ويأتي ذلك عقب طلب تركيا في وقت سابق من هذا الشهر لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16 وتحديث ما يقرب من 80 من طائراتها المقاتلة الحالية.

الصفقة، التي تبلغ قيمتها المليارات، لا تزال تشق طريقها من خلال عملية المبيعات العسكرية الخارجية التي يجب أن تخضع لموافقة وزارة الخارجية الأميركية وكذلك الكونغرس الأميركي الذي يمكنه منع الصفقات.

وكانت أنقرة قد طلبت أكثر من 100 طائرة من طراز F-35، من صنع شركة لوكهيد مارتن أيضاً، ولكن تمت إزالتها من البرنامج في عام 2019 بعد أن حصلت على أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

وفي 17 تشرين الأول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين أن الولايات المتحدة "عرضت بيع مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز F-16"، لكن لم يتم تأكيد البيع المزعوم بعد.

وتشير رسالة أعضاء الكونغرس إلى أنه لم يكن هناك رد رسمي على طلب تركيا، لكنها تحذر من المخاطر إذا تمت الموافقة عليها، بالنظر إلى أن تركيا تمتلك أنظمة S-400 الروسية.

كان أحد أسباب إصرار الكونغرس على رفض تركيا من برنامج F-35 هو المخاطر الكبيرة المرتبطة بدمج S-400 و F-35.

كما يشير إلى اللامبالاة التي أظهرها الجانب التركي تجاه قانون العقوبات الأميركي (CAATSA).

وفي الشهر الماضي فقط، أعلن الرئيس أردوغان عن نيته شراء منظومة S-400 إضافية خلال زيارة لروسيا حيث التقى الرئيس بوتين، وأعلن أردوغان حينها أنه ليس لديه نية لتغيير خططه لشراء كمية أخرى من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، كما فعل في آب من عام 2019، على الرغم من العقوبات واسعة النطاق المفروضة.

وذكر أيضاً أن تركيا ستعمل مع روسيا لإنتاج محركات نفاثة وسفن حربية وغواصات بشكل مشترك.

(م ش)