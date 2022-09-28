الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة يختتم أعماله بانتخاب المجلس العام

انطلق صباح اليوم الأربعاء، الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، تحت شعار" بروح شبيبة فيان ونوجيان سنحقق حرب الحرية والانتصار"، في صالة ميتان في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء بمشاركة المئات من عضوات الاتحاد وعضوات المؤسسات المدنية.

وبعد قراءة توجيهات القائد وشرح الوضع السياسي، قرأت العضوة في الاتحاد زين محمد تقرير أعمال الاتحاد على مدار العامين المنصرمين وبعدها فتح باب النقاش حول التقرير وأعمال الاتحاد من قبل الحضور.

بعدها تم عرض سنفزيون حول أعمال الاتحاد في إقليم عفرين، ومقتطفات من توجيهات القائد عبدالله أوجلان حول المرأة الشابة.

من ثم قرأت العضوة هناء سليمان النظام الداخلي للاتحاد، وبعدها قرأت العضوة سيفين أحمد مسودة القرارات ليتم النقاش حولها.

وبعد نقاشات مطولة خرج الكونفرانس بجملة قرارات أهمها، رفع وتيرة النضال من أجل حرية القائد أوجلان، وتنظيم المرأة الشابة على فكر وفلسفة القائد وفلسفة الأمة الديمقراطية، وتدريب المرأة الشابة على علم المرأة وتكثيف الدورات في هذا المجال.

ليتم بعدها انتخاب المجلس العام للاتحاد والمؤلف من 10 عضوات لتمثيل المرأة الشابة في إقليم عفرين.

وانتهى الكونفرانس بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية التي قدمتها فرقة الشهيدة مزكين التابعة للاتحاد.

(آ ر/ف)

ANHA