الكومينات دخلت جميع المنازل لجمع المساعدات من أجل المتضررين من الزلزال

وأدت الكومينات دوراً محوريا في هذه الحملة التي أطلقت من أجل جمع التبرعات للمتضررين من زلزال 6 شباط الجاري.

تكاتف الكومينات في الحملة

ولأن الكومين هو العمود الفقري للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والإدارة المصغرة عنها، فقد باشرت الكومينات تنظيم الأهالي وحثهم على ضرورة التعاون مع بعضهم البعض أوقات المحن والشدائد.

ومن بينها، كومينات مدينة الحسكة التي يبلغ عددها 115 كوميناً، موزعة على 18 حياً، حيث قام المشرفون عليها وأعضاؤها بزيارة منازل الأهالي وحثهم على ضرورة دعم، حملة "معاً من أجل الإنسانية".

أشار الرئيس المشترك لكومين حي تل حجر الواقع في الجهة الشمالية لمدينة الحسكة، عبد الصمد عيسو، إلى "تعاون الكومينات فيما بينها لدعم حملة "معاً من أجل الإنسانية"، وقال: "كان من واجبنا حث الأهالي على المشاركة في الحملة، وفعلنا ذلك، قمنا بجمع التبرعات عن طريق الكومينات الموجودة في كل حي من أحياء المدينة، ووضعناها في خيمة التبرعات المنصوبة في حي تل حجر، لإرسالها إلى المناطق المنكوبة التي تضررت جراء الزلزال".

وأضاف عيسو: "تبرع أهالي مدينة الحسكة، كل حسب استطاعته، بالمساعدات العينية والمادية لصالح صندوق جمع التبرعات".

أما المواطن، كاميران درويش، من مدينة الحسكة، فتطرق إلى ضرورة تكاتف المكونات مع بعضها البعض وقال: "يجب على كل من يستطيع تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال".

تعاون مستمر من أجل الإنسانية

بدوره، قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الناحية الشمالية في مدينة الحسكة، رمضان فتاح كانت الحملة "معاً من أجل الإنسانية"، وهذا ما رأيناه في تكاتف جميع الأهالي مع بعضهم البعض ودعم خيمة التبرعات، وسط تعاون مستمر من قبل كل الكومينات وأصحاب الضمير لمساعدة المنكوبين".

(م ح)

ANHA