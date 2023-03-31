الكوميديا الهزلية.. طابع اليوم الخامس لمهرجان شهيد يكتا للمسرح

يواصل المهرجان فعالياته في مركز محمد شيخو في مدينة قامشلو في يومه السادس وسط اقبال كبير من الفئات المختلفة من المجتمع.

وتضمن برنامج هذا اليوم، عرض مسرحية كوميدية تحت عنوان" الحارة المنسية" أدتها فرقة مركز محمد شيخو والتي تضم 15 ممثل وممثلة، والمسرحية من تأليف وإخراج كاوا فتاح.

وتتناول المسرحية الواقع المعيشي والخدمي والاجتماعي في المنطقة بقالب كوميدي ساخر هزلي، حيث يسلط الضوء على اكثر من قضية اجتماعية واقتصادية يعاني منها أهالي المنطقة، كالأوضاع المعيشية الصعبة وفقدان الخدمات، والمواد الغذائية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

فيما تخلل اليوم الخامس، محاضرة تحت عنوان "النقد المسرحي" القاها المخرج السوري وليد عمر، شرح فيها النقد المسرحي وهدفه من العمل المسرحي كعمل فنى متكامل يشمل النص والعرض المسرحي والكتابة أو التحدث عن تفاصيل الفنون المسرحية مثل الديكور والإضاءة وأداء الممثلين للمسرحية، حضرها العشرات من الممثلين والمخرجين والمسرحيين.

هذا ومنعت السلطات في باشور (جنوب) كردستان، عبور فرقة مسرحية للمشاركة في المهرجان، ولذلك عرضت عوضاً عنها مسرحية " "kantayinerمن قبل فرقة جميل هورو للثقافة والفن في حلب، متكونة من 4 ممثلين ، والمسرحية من تأليف الكاتب عباس الحايك، والاخراج عبدالرحمن عمر.

و""Kantayiner معناها الحاوية الحديدية، والتي تستخدم لإيواء المهجرين، وتتناول المسرحية قصة اجتماعية لرجل وامرأة متزوجين ومهجرين، يعيشون داخل الحاوية الحديدية المرقمة 18، وتعرضت في الماضي الزوجة الى حالة اعتداء جنسي من قبل العساكر أمام عينيه، مما ينشأ عنده حالة نفسية هستيرية.

هذا ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح في نسخته السادسة بعرض مسرحيتين يومياً إلى جانب محاضرات عن الفن المسرحي حتى الأول من نيسان المقبل وفي اليوم التالي يسدل الستار على المهرجان بتسليم الجوائز للفائزين بأفضل عمل.

(خ ع)

ANHA