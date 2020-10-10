الكُتّاب الكرد يستنكرون هجمات الاحتلال التّركيّ على سري كانية وكري سبي

وأقام اتّحاد الكتاب الأمسية الشّعرية في صالة زانا بمدينة قامشلو، بحضور عدد من المثقّفين والكتّاب والشعراء وممثّلين عن الأحزاب الكردية والمجتمع المدنيّ.

وبدأت الأمسية بالوقف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, تلتها كلمة رئيس الاتحاد قادر عكيد الذي استنكر الهجمات على سري كانية وكري سبي, وقال: "على المثقّفين والكتّاب في شمال شرق سوريا العمل من أجمل تعزيز الوحدة الوطنيّة لنكون قادرين على تحقيق آمال شعبنا في سري كانية وكري سبي وعفرين المهجّرين من ديارهم قسراً, والعودة إلى ديارهم وأرضهم وإخراج الاحتلال من بلادنا".

وناشد عكيد في نهاية حديثه جميع الأحزاب والقوى السياسية الكرديّة في شمال شرق سوريا ترك خلافاتهم الشّخصية والعمل يداً واحدة من أجل شعبهم, لمواجهة العدوّ وعدم تكرار مآسي سري كانية وكري سبي وعفرين مرّة أخرى.

ومن جانبه سرد الباحث والكاتب محمد جزّاع أحداثاً عن تاريخ سري كانية القديم والحروب والهجمات التي تعرّضت لها منذ التّاريخ إلى يومنا هذا.

تلا ذلك إلقاء قصائد شعرية ألقاها الشعراء آناهيتا سينو وعلي شاكر ومصطفى سينو.

وتخللت الفعالية الثقافية عرض فيلم قصير عن مأساة سري كانية التي تمّ إعداده من قبل الكاتبة مزكين طاهر وسرد قصّة قصيرة من تأليف الكاتبة فاطمة أحمد عن نازحي سري كانية.

(د أ- س أ/إ)

ANHA