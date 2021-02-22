وأعلن المركز الإعلامي عن سجل 14 من شهداء الكريلا الذين استشهدوا خلال مقاومة غاري، التي جرت فصولها بعد أن شن جيش الاحتلال التركي هجومًا في الـ 10 من الشهر الجاري، وأعلن انسحابه من المنطقة بعد 3 أيام عقب تعرضه لهزيمة ساحقة جراء مقاومة قوات الدفاع الشعبي التي كبّدت قوات الاحتلال خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.

وقال قوات الدفاع الشعبي في بيانها إن الهجوم انتهى بهروب الجيش التركي، وإن قواتها وبفضل تضحيات الشهداء ألحقت ضربات قوية بالجيش التركي في ساحات القتال.

معتبرة أن ما جرى في غاري كان "درسًا تاريخيًّا".

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: شورش بيت الشباب

الاسم الحقيقي: كاميران آتامان.

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم - اسم الأب: نازدار- صبري

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10-14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: جودي سرحد

الاسم الحقيقي: نديم كلج

مكان الولادة: قرس

اسم الأم - اسم الأب: فريدة- نسيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: باور ألكي

الاسم الحقيقي: أركين دورموش

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم - اسم الأب: خديجة – سادي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 -14 شباط غاري.

الاسم الحركي: أردال روجهلات

الاسم الحقيقي: أرسلان خاني زادا

مكان الولادة: كوتول

اسم الأم - اسم الأب: أسمر – محي الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: آركش روني

الاسم الحقيقي: سفكان كايا

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم - اسم الأب: كولتين – محمد زكي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: آفارش فان

الاسم الحقيقي: غوخان كول

مكان الولادة: وان

اسم الأم - اسم الأب: ناظيمة – سردارتين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: روجهات موسيان

الاسم الحقيقي: بايرم الهامان

مكان الولادة: آمد:

اسم الأم - اسم الأب: آيتن- شادين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: خيري جولك

الاسم الحقيقي: أمراه أوردو

مكان الولادة: جولك

اسم الأم ـ اسم الأب: صديقة – إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: دليل كوباني

الاسم الحقيقي: عوني محمود

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم ـ اسم الأب: زليخة – حكمت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري

الاسم الحركي: خابور ديرك

الاسم الحقيقي: جبار إسماعيل محمود

مكان الولادة: ديرك

اسم الأم - اسم الأب: بسي – اسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 -14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: ريبر كوباني

الاسم الحقيقي: إبراهيم محمود عثمان

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم - اسم الأب: زهرة – محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: سيدو رفيق

الاسم الحقيقي: هوكر نعسان

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم - اسم الأب: مولودة - مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 -14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: سيفي بولات

الاسم الحقيقي: فرهاد آسلان

مكان الولادة: وان

اسم الأم - اسم الأب: فاطمة - إكرام

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

الاسم الحركي: آرهات آمد

الاسم الحقيقي: محمد علي آلغور

مكان الولادة: وان

اسم الأم - اسم الأب: ربيعة – رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 – 14 شباط 2021 غاري.

(ج)

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