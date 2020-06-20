الكشف عن سجلات مقاتلين ومقاتلات استشهدوا خلال تصديهم لمرتزقة داعش في إقليم الجزيرة

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشفت من خلاله عن سجلات 10 مقاتلين ومقاتلات استشهدوا عام 2015، أثناء تصديهم لهجمات مرتزقة داعش في إقليم الجزيرة.

وجاء في نص البيان:

"أبدى شعبنا في روج آفا وشمال سوريا مقاومة عظيمة في سبيل الوصول إلى مستقبل حرّ مبني على الأسس الديمقراطية اللائقة. تلك المقاومة التاريخية العظيمة والمستمرة أوصلت صداها إلى جميع أنحاء العالم، بموازاة ذلك، ومنذ بداية انطلاقة ثورة روج آفا، شنت مرتزقة داعش والدولة التركية المحتلة عددًا هائلًا من الهجمات التي استهدفت القضاء على مكتسبات الثورة وتسيير سياسات التصفية الشاملة بحقّ شعبنا ومكتسباته.

بمواجهة ذلك، توجه شباب وشابات شعبنا إلى جبهات المقاومة، وشغلوا مكانهم في صفوف النضال، ومن ضمن ذلك، وخلال عام 2015، وصلت مقاومتنا إلى الذروة في مواجهة هجمات داعش في مناطق تل تمر، الهول، تل حميس والحسكة، حيث سطرّ مقاتلونا خلالها أروع الملاحم ووصلوا إلى مرتبة الشهادة، وكانت تضحياتهم السبب والدافع الأساسي لتثبيت أركان الثورة واتساعها، واليوم، نعلن للرأي العام عن سجلات 10 من رفاقنا الشهداء الذين استشهدوا خلال تلك الفترة".

وسجلات الشهداء بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: روجدا أوغور كايماز

الاسم والنسبة: روجان جنكيز

اسم الأم: شمسة

اسم الأب: شيخموس

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر – قرية تل حفيان | 23 آذار 2015

الاسم الحركي: روجين غاودا

الاسم والنسبة: وحيدة يجان

اسم الأم: مسري نسرين

اسم الأب: سعدون

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة | 17 كانون الثاني 2015

الاسم الحركي: روني آدار آديمان

الاسم والنسبة: آبوزر بياز

اسم الأم: زليخة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة – الهول | 04 آذار 2015

الاسم الحركي: روني درويش

الاسم والنسبة: يعقوب كوتان

اسم الأم: منيجة

اسم الأب: خير الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة – الهول | 26 شباط 2015

الاسم الحركي: روكن سرحد

الاسم والنسبة: عزيزة بالتان

اسم الأم: قدرية

اسم الأب: حميد

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو – تل حميس | 26 شباط 2015

الاسم الحركي: شيمال نوروز

الاسم والنسبة: مزكين جان

اسم الأم: حزنة

اسم الأب: داوود

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر | 25 آذار 2015

الاسم الحركي: توبراك كارايازي

الاسم والنسبة: زانا كاراكيش

اسم الأم: نباهت

اسم الأب: محمد سعيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر | 09 آذار 2015

الاسم الحركي: ولات بوطان

الاسم والنسبة: سرحد ساجي

اسم الأم: نباهات

اسم الأب: هدية الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر | 08 آذار 2015

الاسم الحركي: خبات آمد

الاسم والنسبة: أحمد آرزان

اسم الأم: زعيمة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو – تل حميس | 26 شباط 2015

الاسم الحركي: خليل لوند

الاسم والنسبة: علي أردم

اسم الأم: زاهدة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة – الهول | 04 آذار 2015

وجاء في ختام البيان "وفي شخص رفاقنا العشر الشهداء، نستذكر جميع شهداء الثورة بكل إجلال وإكرام ونتمنى لعائلاتهم ولشعبنا الصبر والسلوان".

(د ج)