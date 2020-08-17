وأجرى مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية استطلاعًا للرأي حول مبادرة قسد في توحيد الصف الكردي، تضمنت استطلاع آراء الشارع الكردي حول جملة من القضايا المتعلقة بالمبادرة.

وشمل الاستطلاع الذي أُجري في الفترة الواقعة بين 5 إلى21 تموز من العام الجاري، 1378 فردًا، بينهم 922 من الذكور، و456 من الإناث، في عدد من مدن وبلدات إقليم الجزيرة وهي (ديرك، كركي لكي، تربه سبيه، قامشلو، عامودا، درباسية، تل تمر والحسكة)، وفق النسب والأعداد التالية:

ديرك 100 7.3 %

كركي لكي 103 7.5 %

تربه سبيه 103 7.5 %

قامشلو 355 25.8 %

عامودا 124 9.0 %

درباسية 100 7.3 %

تل تمر 99 7.2 %

الحسكة 394 28.6 %

واستطلع المركز آراء الأهالي من خلال طرح 6 أسئلة تتعلق بمعوقات وحدة الصف الكردي، وتقييم مبادرة قوات سوريا الديمقراطية، وماهي الخطوة التالية بعد استجابة ENKS لمبادرة قسد بعد نجاح المرحلة الأولى؟ وما هي أفضل السبل لإنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي؟

نتائج الاستطلاع

_برأيكم ماهي معوقات تحقيق وحدة الصف الكردي؟

1-المصالح الحزبية الضيقة. 568 41.2%

2ـ تبعية الأحزاب الكردية للقوى الخارجية. 597 43.3%

3- أسباب أخرى 179 13.0%

4- بدون إجابة 34 2.5%

كيف تقيّم مبادرة قسد لتوحيد لصف الكردي؟ بـ

1ـ الإيجابية 1,310 95.1%

2ـ السلبية 21 1.5%

3ـ لا يهم 29 2.1%

4- بدون إجابة 18 1.3%

ماهي الخطوة التالية بعد استجابة ENKS لمبادرة قسد بعد نجاح المرحلة الأولى؟

1ـ فك الارتباط عن الائتلاف السوري 355 25.8%

2ـ توحيد الصف الكردي 875 63.5%

3ـ لن يؤثر بشيء 120 8.7%

4- بدون إجابة 28 2.0%

بعد نجاح المرحلة الأولى من مبادرة الصف الكردي هل تعتقد نجاح المرحلة القادمة؟

1ـ نعم 905 65.7%

2ـ لا 82 6.0%

3ـ لا أعلم 366 26.6%

4- بدون إجابة 25 1.8%

برأيك ما هو الأفضل لإنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي؟

1_أن تكون الاتفاقية بين PYD وENKS فقط 111 8.1%

2- مشاركة جميع الأحزاب الكردية في الاتفاقية 1,187 86.1%

3ـ لا أعلم 66 4.8%

4- بدون إجابة 13 0.9%

ما هو المكان الأنسب برأيك لعقد الحوارات لمبادرة وحدة الصف الكردي؟

1ـ قامشلو 1,008 73.1%

2ـ هولير 236 17.1%

3ـ مكان آخر 107 7.8%

4- بدون إجابة 27 2.0%