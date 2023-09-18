الكشف عن معلومات وهوية المغتال جراء الهجوم على مبنى KNK  بهولير

تعرض مبنى المؤتمر القومي الكردستاني KNK في مدينة هولير في باشور كردستان، لهجوم مسلح، بعد ظهر اليوم.

وبحسب المعلومات التي قدمها عضو ممثلية المؤتمر الوطني الكردستاني شكر الله حمد أمين لوكالة روج نيوز فإن المهاجم دخل إلى مبنى المؤتمر القومي الكردستاني ونفذ الهجوم، ونتيجة للهجوم استشهد المواطن دنيز جودت بلبون وهو من أبناء منطقة كفر في جولميرغ بباكور كردستان.

وتابع حمد أمين قائلاً: “بعد ظهر هذا اليوم، عندما كان الصديق دنيز فقط في مركز المؤتمر الوطني، دخل مهاجم مجهول المبنى وأطلق النار على الصديق دنيز، ونتيجة للهجوم استشهد دنيز ولاذ القاتل بالفرار من مكان الحادث. هذا الهجوم عمل إرهابي بكل معنى الكلمة”.

فيما أشار أنه و بعد الهجوم، توجهت القوات الأمنية إلى مكان الحادث، وطوقت مبنى المؤتمر الوطني، ونقلت جثمان دنيز إلى مستشفى الطب الشرعي في هولير. كما أفاد أن القوات الأمنية باشرت التحقيق في الحادث.

وأضاف قائلاً: “نحن، بعض أعضاء المؤتمر الوطني، سنذهب إلى الطب الشرعي ونحصل على معلومات حول كيفية استشهاد الصديق دنيز”.

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