الكشف عن جريمة قتل ارتكبها المرتزقة في عفرين قبل أشهر

واختطفت المجموعات المرتزقة المواطن عكيد محمد شيخ حسن(24 عامًا)، من أمام محكمة عفرين التابعة للاحتلال التركي يوم الـ 16 من كانون الثاني المنصرم، وأقدمت على تعذيبه حتى الموت، حسبما قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا.

واقتاده المرتزقة بعد اعتقاله إلى إحدى بساتين الزيتون المحيطة بقريته، وقاموا بتعذيبه بطريقة وحشية، وأقدموا على قطع ذراعه اليسرى لوجود عبارة "الشهداء لا يموتون" باللغة الكردية، كما مزقوا جسده ثم أحرقوه، بحسب المعلومات الواردة.

وبعد كشف الجريمة، وجهت ما تسمى "الشرطة الحرة" أصابع الاتهام إلى ذويه، وذلك في محاولة لتضليل الواقعة وتحويل مسارها عن الفاعلين الحقيقيين.

كما اختطف المرتزقة مظلوم محمد شيخ حسن(40 عامًا) شقيق المواطن عكيد أكثر من 4 مرات منذ احتلال عفرين، وكان آخرها في الـ28 من أيار/مايو المنصرم، إلى أن أُطلق سراحه بعد دفع فدية مالية مقدارها مليون ليرة سورية.

وتعرض مظلوم للتعذيب الشديد على يد المرتزقة، إذ تقول المعلومات أنه فقد القدرة على النطق الطبيعي، وأصابته اضطرابات نفسية وعقلية بعد تعذيبه في آخر مرة باستخدام الصعق الكهربائي.

واختطف المرتزقة والد عكيد ومظلوم، المدعو محمد منان شيخ حسن(60 عامًا) أكثر من 4 مرات، تعرض فيها للتعذيب الوحشي، وجرى الإفراج عنه بعد دفع فدية مالية، وكانت التهم الموجهة له هي "التعامل مع الإدارة الذاتية".

(م ح/ج)

ANHA