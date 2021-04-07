الكشف عن أسماء 5 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته ممن قتلوا في تفجيرات سري كانيه

وكانت مصادر خاصة أفادت لوكالتنا أمس الثلاثاء بوقوع انفجارات بوساطة 3 ألغام استهدفت جيش الاحتلال التركي في المنطقة الواقعة ما بين قرية ريحانية بكارة التابعة لسري كانيه ومزرعة الرياض بالقرب من الطريق الدولي M4.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الانفجارات أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخرين.

وكشفت المصادر اليوم أسماء 5 ممن قتلوا في تلك التفجيرات وهم اثنان من القوات الخاصة للاحتلال التركي هما كل من (عضو القوات الخاصة "الكوماندوس" بوران أرسولار من مواليد 1987 من ناحية صالحلي في محافظة مانيسا في تركيا. وعضو القوات الخاصة "الكوماندوس" متين توبراك).

وثلاثة من مرتزقة تركيا وهم كل من (المرتزق زاهر أبو قاسم من مواليد مدينة الباب عام 1995. والمرتزق حميد تركي من مواليد الباب عام 1979. والمرتزق أحمد خلف جمعة من مواليد مدينة حلب عام 1997).

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ANHA