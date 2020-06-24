الكشف عن الاسم الثالث لضحايا القصف التركي يوم أمس

وتعرض منزلٌ للمدنيين في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني في تمام الساعة الـ19:30 من أمس الثلاثاء، لقصفٍ بغارة جوية نفذتها طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي.

وعلى إثر الغارة فقدت عضوتا منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل، وهبون ملال خليل حياتهما إلى جانب صاحبة المنزل أمينة ويسي.

ونشرت وكالتنا مساء يوم أمس أسماء الشهيدتين زهرة وأمينة، ولم يتسنَ لمراسلينا تأكيد اسم الشهيدة الثالثة (هبون ملا خليل) إلا بعد وضوح المعلومات في هذا الصدد.

وطالبت الإدارة الذاتية في بيان مساء أمس، دولة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف الدولي، بالوفاء بالتزاماتها؛ ووضع حدٍ لعمليات القصف التركية التي تطال المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

(ز س/ج)

ANHA