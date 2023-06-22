الكريلا توجه ضربات قوية لجنود الاحتلال التركي

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ما يلي: "وُجهت ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال في منطقة غربي زاب للشهيد دليل وخاكورك، حيث قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 6 مرات بالطائرات الحربية، و4 مرات بطائرات الهليكوبتر الهجومية، و 319 مرة بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلية".

وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فإن المعلومات التفصيلية حول الأنشطة العسكرية وهجمات الاحتلال، هي على النحو التالي:

"في منطقة غربي زاب للشهيد دليل:

وجهت قوات الكريلا ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة إف إم بتاريخ 20 حزيران الجاري في تمام الساعة 04:00 عصراً.

في منطقة خاكورك:

وجهت قوات الكريلا ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال في ساحة تلة ليلكان بتاريخ 21 حزيران الجاري في تمام الساعة 06:50 مساءً.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت ساحات كولكان وقرية شيلازه التابعة لمنطقة متينا في 18 و20 حزيران للقصف بالطائرات الحربية 3 مرات، وفي 20 حزيران قُصفت ساحة تلة الشهيد حقي في خاكورك مرة واحدة، وأيضاً في 20 حزيران، قُصفت ساحة المقاومة لتلة بهار في منطقة غربي زاب للشهيد دليل مرتين، حيث بلغ العدد الإجمالي لعلميات القصف الجوي بالطائرات الحربية 6 مرات.

وفي 21 حزيران، تعرضت ساحات المقاومة في جمجو وسيدا في زاب للقصف 4 مرات بطائرات الهليكوبتر الهجومية.

وفي الفترة الممتدة ما بين 18 و 19 و 20 و 21 حزيران، تعرضت كل من ساحة المقاومة في سيدا بمنطقة زاب، وساحات المقاومة بتلة جودي وتلة آمديه وتلة بهار الواقعة في منطقة غربي زاب للشهيد دليل، وكذلك ساحة المقاومة لتلة هكاري وكولكا في منطقة متينا، و ساحات تلة الشهيد حقي وتلة الشهيد كاموران وآفا لولان في منطقة خاكورك، للقصف بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة 319 مرة ".

(سـ)