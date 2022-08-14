الكريلا تستولي على معدات عسكرية لجيش الاحتلال عقب معارك شرسة

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بهذه المعلومات حول العملية، بحسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء:

"دعت قواتنا الكريلا يوم 3 آب في تمام الساعة 12:40 إلى استسلام جيش الاحتلال التركي الذين كانوا يتوجهون نحو أنفاق الحرب في منطقة المقاومة بتلة آميدية، تجاهل جيش الاحتلال التركي هذه النداءات وحاولوا التقدم في المنطقة، وفي هذا السياق، نفذت قواتنا الكريلا عملية نوعية ضد المحتلين، وبعد انتهاء هذه العملية الناجحة، اندلعت معركة شرسة بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي، ما أدى إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة جندي آخر، واستولت قواتنا على درع الحماية، مسدس، كاميرا، خوذة عسكرية لجندي يدعى حيدر جوليك من على جثث القتلى، كما أجبر المحتلون الذين ألحقت بهم خسائر فادحة على الانسحاب من المنطقة إلى حد ما، ونقلوا جثث قتلاهم من الساحة في منتصف الليل".