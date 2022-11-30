الكريلا تستولي على أسلحة ومعدات عسكرية لجيش الاحتلال

نفذت قوات حركة التحرر الكردستانية حملة انتقام ثوري يوم 24 أيار الماضي ضد جيش الاحتلال التركي في خنادق الحرب الواقعة في تلة جهنم في ساحة المقاومة بمنطقة جيا رش في زاب.

وأسفرت حملة الانتقام الثوري عن مقتل 18 جندي تركي بينهم ضابطان، ووفقاً لبيان قوات الدفاع الشعبي، المعلومات عن العملية هي كالتالي:

" دولة الاحتلال التركي تخفي خسائرها الفادحة دائماً، وكدليل ووثائق على خسائر جيش الاحتلال التركي هذا، توجهت قواتنا إلى مكان جثة 12 جندي تركي، واستولت على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم، خاتم المدرسة العسكرية لضابط قتيل، بندقيتين من طراز M-16 ، 180 طلقة رصاص لسلاح M-16 ، سلاحين قاذفين، سلاح من طراز MPT، مسدس، هاتف محمول، جعبة هجومية، جعبة فولاذية، حربة عسكرية، جهازاً لمصدر الطاقة، كما أنه تم تدمير 4 خيام عسكرية و4 مواقع لجيش الاحتلال التركي بالكامل".

(م)