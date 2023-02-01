الكريلا تقضي على 31 جندي محتل في مناطق الدفاع المشروع

أعلنت القيادة العامة لقوات الدفاع الشعبي عن حصيلة المعارك الجارية في مناطق الدفاع المشروع بين جيش الاحتلال التركي والكريلا في كانون الثاني الفائت، وأكدت على أن قوات الكريلا قتلت خلال شهر 31 جندياً تركياً خلال 120 عملية نوعية.

وأصدرت القيادة العامة لقوات الدفاع الشعبي اليوم الأربعاء بياناً كشفت فيه حصيلة شهر كانون الثاني.

وأكدت القيادة على أن قوات الكريلا نفذت 120 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي أسفرت عن مقتل 31 من جنود الاحتلال، مشيراً إلى أن 10 مقاتلين من قوات الكريلا ارتقوا إلى مرتبة الشهادة بعد أن سطروا ملاحم بطولية.

وذكرت القيادة على أن جيش الاحتلال التركي قصفت مناطق المقاومة خلال الشهر الماضي 252 هجوم بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة.

(م)