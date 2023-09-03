الكريلا تقضي على 3 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حول عمليات قواتها الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، جاء في نصه:

"ـ في 1 أيلول الجاري في الساعة 08:05، نفذت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في تلة الشهيدة آخين، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين.

وفي التاريخ نفسه، نفذت مقاتلاتنا الكريلا حوالي الساعة 14:13 عملية نوعية ضد جيش العدوان التركي في تلة الشهيد شاهان بالأسلحة الثقيلة.

ـ في 2 أيلول، في الساعة 06:00، 07:00، 18:30، و19:30، استهدفت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وألحقت ضربات قوية بـ 4 مواقع للعدوان التركي.

وفي تمام الساعة 10:50، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقتل جندي محتل خلالها.

وفي الساعة 13:30، 16:30 و21:00، استهدفت قواتنا الكريلا جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، ووجهت ضربات قوية لـ 3 مواقع الاحتلال.

وفي الساعة 16:20 وجّهت قوات الكريلا ضربات قوية للعدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

وفي تمام الساعة 18:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار المحتلين في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة نصف آلية، وألحقت ضربة قوية بإحدى مواقع العدو.

وفي الساعة 18:50، وجّهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة نصف آلية، وتمكنت من إلحاق ضربة قوية بموقع العدو في المنطقة.

ـ في 3 أيلول، في الساعة 00:30، استهدفت قواتنا الكريلا إحدى مواقع العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ في 2 أيلول، قصفت طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي ساحة نهر لولان وسنين في منطقة خاكورك مرتين، ومنطقة زاب مرة، فقصفت الطائرات المناطق المذكورة بشكل إجمالي 3 مرات.

كما تعرضت منطقة زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب وخاكوك عدة مرات لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(ل م)