الكريلا تقضي على 3 محتلين

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي معلومات تفصيلية عن العمليات التي نفذها قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي:

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

في 17 آب في الساعة 05:30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي وموقع تابع لهم في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

في تاريخ نفسه في الساعة 06:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جنود الاحتلال التركي وموقع تابع لهم في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 17:30 من 17 آب، تم استهداف جيش الاحتلال وموقع تابع لهم في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي تاريخ ذاته في الساعة 19:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال التركي المتجمعين في موقعهم، كما استهدفت موقع آخر تابع للاحتلال، بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 23:50 من يوم 17 آب، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي وموقع تابع لهم في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي 18 آب في الساعة 01:00، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي واستهدفت موقع تابع للاحتلال.

وفي تاريخ ذاته ما بين الساعة 01:20 و 03:20، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي كما استهدفت موقعين تابع لهم، بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 13:00 و 14:00 من يوم 18 آب، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، مما أسفرت عن مقتل جندي تركي واستهداف موقع تابع لهم.

وفي نفس التاريخ في السعة 14:10، تم استهداف جيش الاحتلال وموقع تابع لهم في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي 18 آب في الساعة 18:20، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة النصف الآلية، مما أسفرت عن إصابة جندي تركي.

وفي الساعة 18:30 من تاريخ ذاته، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي مما أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي 19 آب في الساعة 01:10، تم استهداف جيش الاحتلال وموقع تابع لهم في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 18 آب، قصفت طائرات الحربية التابعة للاحتلال مرتين ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

كما تعرضت مناطق الشهيد دليل غرب زاب وزاب للقصف بالقنابل".

(سـ)