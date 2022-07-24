الكريلا تنفذ سلسلة من العمليات انتقاماً لمجزرة زاخو

وأعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، أن "قوات الكريلا تواصل نضالها الملحمي الذي أصبح أمل كل الشعوب المضطهدة، نفذت قواتنا الكريلا سلسلة من العمليات باسم أخوة الشعوب من أجل الانتقام لمقتل 9 أبرياء في زاخو على يد الدولة التركية الفاشية، نتيجة لهذه العمليات التي نفذتها فرقنا المتنقلة؛ قتل ما لا يقل عن 4 جنود من جيش الاحتلال، وإصابة جندي آخر، وتم تدمير موقعين لجنود الاحتلال، طائرة مسيرة، ونظام كاميرا المراقبة، كما أعطبت آلية مدرعة.

عجز الجيش التركي المجرم عن كسر مقاومة قواتنا، لذا قصف خنادق الحرب في ساحات المقاومة 5 مرات بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات، 11 مرة بالطائرات الحربية، 33 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالأسلحة الثقيلة ومدافع وقذائف الهاون، لم يحقق الجيش التركي الذي هاجم رفاقنا في الخنادق والأنفاق باستخدام تقنيات الحرب بكافة أنواعها واللجوء إلى الأسلحة الكيماوية المحظورة، أية نتائج، وهذه المرة بدأ بمهاجمة خنادق المقاومة بالآليات المدرعة والجرافات، ولكن بغض النظر عن الأسلوب الذي يستخدمه جيش الاحتلال التركي، فلن يكون قادراً على كسر الإرادة والروح الفدائية الأبوجية".

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالعمليات والهجمات:

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 23 تموز اسقطت قواتنا مسيرة تابعة للاحتلال التركي كانت تحاول قصف جبهات القتال في منطقة كهف الجرحى، وتم تدميرها.

في 23 تموز عند الساعة 06.00، تصدت قواتنا بعملية تفجير لعربة مصفحة كانت تحاول التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة كهف الجرحى.

في 23 تموز عند الساعة 12.30، دمرت وحدات المرأة الحرة YJA-STAR نظام كاميرا مراقبة موبيس كان قد نصبها العدو في ساحة المقاومة كهف الجرحى.

في 23 تموز عند الساعة 12.30، اطلقت قواتنا النار بالأسلحة الثقيلة على جيش الاحتلال الذي حاول تدمير جبهات القتال في ساحة المقاومة كهف الجرحى، واصابت جرافة واجبرتهم على الابتعاد عن المكان.

في 23 تموز عند الساعة 19.30، تم استهداف جبهات العدو بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة كهف الجرحى، مما أسفر عن تدمير احداها.

في 24 تموز عند الساعة 05.30 والساعة 06.00، تصدت قواتنا لجنود العدو الذين حاولوا التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة جمجو وقتلوا واحداً منهم وجرحوا آخراً.

في اطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور

في 22 تموز عند الساعة 21.40، استهدفت قواتنا المروحيات التي حاولت قصف ساحة المقاومة بتلة آميدية واجبرتهم على مغادرة المنطقة.

في 22 تموز عند الساعة 22.40، تصدت فرقنا المتحركة لمروحيات سكورسكي كانت تحاول تنفيذ عمليات انزال جنود في ساحة المقاومة تلة آميدية واجبرتهم على مغادرة المنطقة قبل تنفيذ عملية الانزال.

في 23 تموز عند الساعة 12.40 والساعة 17.15، نفذت قواتنا عمليات تفجير استهدفت جيش الاحتلال الذي حاول التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة آميدية.

في 23 تموز عند الساعة 19.05، قنصت فرق وحدات المرأة الحرة YJA-SATR المتحركة، جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة اف ام وقتلت احدهم.

في 23 تموز عند الساعة 23:40 استهدفت فرق وحدات المرأة الحرة YJA Star المتحركة، مخفر كاني ماسي التابع لجيش الاحتلال التركي في متينا، واسفرت العملية عن اصابة موقعين وقتل اثنين من جنود الاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات

في 23 تموز قصف جيش الاحتلال التركي جبهات القتال في ساحات المقاومة بتلة آميدية خمس مرات بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقذائف والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية

في 23 تموز، حلقت طائرات استطلاع فوق مناطق المقاومة في تلة آميدية، تلة جودي، تلة اف ام، تلة هكاري، ساجا وكهف الجرحى.

في 23 تموز، قصفت طائرات الاحتلال التركي الحربية، 11 مرة، ساحات قرية سيدار، قرية ميرانة وكاني ساركة، ومناطق المقاومة في تلة آميدية، ساجا، سيدا وتلة جودي.

في 22 و23 تموز، قصفت المروحيات الهجومية 33 مرة، مناطق المقاومة في تلة آميدية، تلة جودي وكاركر وكارو جاهرو.

في 23 تموز، قصف الاحتلال مناطق المقاومة في جمجو، تلة آميدية، تلة جودي، تلة اف ام، وتلة هكاري عشرات المرات بالأسلحة الثقيلة وبالقذائف المدفعية والهاون.

(سـ)