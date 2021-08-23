الكريلا تناضل من أجل كردستان، لكن ماذا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني؟

كثفت الدولة التركية من هجماتها على باشور كردستان، وهي ترتكب المجازر في جميع المناطق الكردية. فيما يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني دعم سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي.

ورداً على موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني قال أعضاء اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة "يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني دعم شقيقه في الحرب ضد العدو بدلًا من أن يكون سكّينًا يطعن صدر أخيه" ودعوا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الوقوف في خط النضال القومي للشعب الكردي.

'تدعم العدو الرئيس للشعب الكردي'



أشارت عضوة اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، حسينة أحمد، إلى أن الهدف الدائم للدولة التركية هو إبادة الكرد وقالت "تستخدم الدولة التركية كل تقنيات الحرب ضد الكريلا والكرد لتحقيق هذا الهدف، وللأسف فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بخدمتها في ذلك. إن الدولة التركية هي العدو القديم للشعب الكردي، وهي تنتهج سياسة الإبادة الجماعية ضد الكرد منذ سنوات عديدة، وعندما لا تلتفتوا وتنتبهوا لهذه السياسة؛ فإنها ستطبق بسهولة وما يحدث اليوم واضح".

وأوضحت حسينة أحمد أن الدولة التركية المحتلة لم تحقق أي نتيجة في الحرب التي استمرت 37 عامًا ضد الكريلا، وقالت "لقد مرت علينا ذكرى قفزة 15 آب. 37 عامًا منذ أن أطلقت الرصاصة الأولى بقيادة القائد عكيد (معصوم قورقماز). 37 عامًا والدولة التركية مهزومة في حربها ضد الكرد. وللأسف كان لها القدرة على استخدام قوة كردية للقتال ضد الكرد، وهذه القوة لا زالت تتعاون معها، وهذا لا يتماشى مع نضال الشعب الكردي".

تراجعوا عن خطئكم

وأشارت حسينة أحمد إلى أن من يتعاون مع العدو سيحاسب أمام التاريخ، ودعت الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلة "نحن الشعب الكردي ضد تقديم الدعم والتعاون مع العدو الذي يريد إبادتنا والقضاء علينا. يجب أن نكون واعين لخطط العدو، وندعو من يدعم العدو إلى العودة من هذا الطريق الخاطئ".



وأوضح عضو اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، آرشك بارافي، أن الدولة التركية تحاول طمس المجتمع من أجل إبادة الكرد، وقال "نفذت الدولة التركية مؤخرًا هذا الأسلوب مع حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان. اليوم بعض المحسوبين على الحزب الديمقراطي الكردستاني يهاجمون مع الدولة التركية المحتلة مناطق الدفاع المشروع لخدمة الدولة التركية وتدمير الشعب الأعزل".

وأشار بارافي إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول تغطية دعمه للدولة التركية، ونوّه إلى أن جميع المشاكل ستحل بوحدة الكرد وقال"لن يواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني أية عواقب سلبية في حال تخلى عن دعمه للدولة التركية، فمثلًا لن يتم إغلاق البوابات الحدودية ولن يكون هناك حظر. هذه أعذار، والأمر الأهم هو وحدة الشعب الكردي. فبمجرد أن يرى العدو أننا متحدون لن يتمكن من الهجوم بسهولة ".



'لا تكن السكين الذي يطعن صدر أخيك'

وتساءل آرشك بارافي "كيف يتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع العدو، كيف يصبح السبب في مقتل أشقائه الكرد؟".

وأضاف "الكريلا هم قوة كردستان الفدائية. هم مناضلو هذا الوطن في الجنوب والشمال والشرق والغرب. ونضال الشعب الكردي مستمر من أجل كردستان. إذا كانت قضية الكريلا هي قضية كردستان؛ فما هي قضية الحزب الديمقراطي الكردستاني؟

يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يدعم معركة أخيه ضد العدو بدل أن يكون خنجرًا يطعن صدر أخيه بيد العدو".

وختم آرشك بارافي حديثه قائلًا "تأجيج الصراع بين الكرد جزء من المخططات القذرة للدولة التركية وهذه الخطة تنفذ اليوم من خلال استغلال نقاط الضعف لدى الكرد، ونحن ندين هذا".

(ر)

ANHA