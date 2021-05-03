الكريلا تلحق ضربات موجعة بجيش الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا كتابيًّا بصدد الاشتباكات والعمليات العسكرية التي نفذتها قواتها ضد قوات جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان أن مقاتلي الكريلا نفذوا سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق مختلف من شمال وجنوب كردستان وذلك في إطار حملة "حان وقت الحرية"، وأسفرت العمليات بحسب البيان عن مقتل 12 جنديًّا من جيش الاحتلال وإصابة 9 آخرين.

وفي التفاصيل ذكر البيان أن قوات الدفاع الشعبي نفذت بتاريخ الـ 9 من شهر كانون الثاني 2021 عملية ضد قوات جيش الاحتلال التركي في ساحة الشهيد كندال التابعة لإيالة آمد، وأسفرت العملية عن مقتل 3 من عناصر قوات الاحتلال التركي وإصابة اثنين آخرين.

كما نشبت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكريلا وقوات جيش الاحتلال التركي بتاريخ الـ 14 من نيسان في ساحة الشهيد كندال في آمد، أثناء تنفيذ جيش الاحتلال حملة عسكرية في المنطقة، وارتقى خلال الاشتباكات المقاتل ماهر فارقين إلى مرتبة الشهادة، فيما وقع المقاتل دارا باكوك أسيرًا في يد جيش الاحتلال التركي. كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد من قوات جيش الاحتلال دون الحصول على معلومات مؤكدة حول عدد القتلى.

وذكر البيان أيضًا أن قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي نفذت بتاريخ الثاني من شهر أيار عملية عسكرية في تلة زندورا التابعة لمتينا، وتم إصابة الهدف بنجاح.

'مقتل 8 من عناصر جيش الاحتلال'

وأضاف البيان: "في إطار حملة صقور زاغروس الثورية نفذت قواتنا عملية عسكرية في الثاني من شهر أيار ضد مواقع العدو في تلة الشهيد دلكش التابعة لآفا شين، وأسفرت العملية عن تدمير تحصينات العدو ومقتل 3 من عناصر جيش الاحتلال وإصابة آخر".

وفي نفس اليوم أيضًا تسلل مقاتلو الكريلا إلى صفوف جيش الاحتلال التركي في تلة الشهيد دلكش في آفاشين، حيث تم تدمير تحصينات الجيش التركي وقتل وإصابة عدد من الجنود.

وفي الثاني من شهر أيار تصدى المقاتلون لمحاولة تقدم لجيش الاحتلال التركي إلى منطقة جلويا بجوك التابعة لزاب، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 من جنود جيش الاحتلال وإصابة اثنين آخرين.

'قصف متواصل على مناطق الدفاع المشروع'

وذكر بيان قوات الدفاع الشعبي أن جيش الاحتلال التركي الذي عجز عن التصدي لمقاومة الكريلا يواصل قصف مناطق آفاشين ومتينا وزاب بواسطة المروحيات والطائرات الحربية، بالإضافة إلى استخدام القنابل الكيمياوية.

وأكدت قوات الدفاع الشعبي في بيانها أن عمليات القصف المتواصلة لم تلحق أية أضرار بصفوف مقاتليها.

(ك)