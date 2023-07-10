الكرملين: يجب عدم توجيه علاقات تركيا بأوكرانيا ضد روسيا

قال الكرملين اليوم إن لتركيا الحق في إقامة علاقات مع أي دولة بما في ذلك أوكرانيا، لكن يجب عدم توجيه تلك العلاقات ضد روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وتوترت العلاقات بين موسكو وأنقرة الأسبوع الماضي بعد أن أعادت تركيا خمسة قادة أوكرانيين إلى كييف فيما وصفته روسيا بأنه انتهاك لاتفاق تبادل الأسرى.

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيؤثر على مقترح إنشاء "مركز غاز" روسي في تركيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تعتزم الاستمرار في علاقاتها مع أنقرة.

وفي السياق، قال رئيس دولة الاحتلال التركي قبل مغادرته إلى قمة الناتو إنه سيناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى ما بعد موعد انقضاء أجله في 17 تموز الجاري.

وأضاف، في مؤتمر صحافي، أنه يتوقع أن يزور بوتين تركيا في آب، في المقابل نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تحديد أي موعد اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي أردوغان.

(م ش)