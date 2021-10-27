الكرملين: تسليم تركيا مسيرات لأوكرانيا يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة

وحذرت الرئاسة الروسية من أن تصدير تركيا طائرات مسيّرة إلى حكومة أوكرانيا قد يؤثر سلبًا على الوضع في منطقة دونباس جنوب شرق هذا البلد، بحسب وكالة تاس الروسية.

ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن "علاقات متميزة وطيبة تربط روسيا مع تركيا"، مضيفًا: "لكن في هذه الحالة، للأسف، تتحقق مخاوفنا من أن تصدير مثل هذه الأنواع من الأسلحة إلى العسكريين الأوروبيين من شأنه أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في خط التّماس".

وأوضح بيسكوف أن وقوع هذه الأسلحة في أيدي العسكريين يتيح لهم شن هجمات مركزة على دونباس، محذرًا من أن هذا الأمر "لا يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار ولا يسهم في تسوية هذه القضية الأوكرانية الداخلية".

وأكدت الأركان العامة الأوكرانية استخدام قواتها طائرة مسيّرة تركية الصنع، لأول مرة، أثناء العمليات العسكرية في دونباس جنوب شرق البلاد.

وقالت الأركان الأوكرانية في بيان نشرته على "فيسبوك" الثلاثاء، إن الطائرة لم تعبر خط التّماس، وتم استخدامها "لإجبار العدو على وقف إطلاق النار".

(م ش)