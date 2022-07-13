الكرملين: موسكو تأمل ألا تتخذ الرياض أي مواقف ضد روسيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تأمل بألا تتخذ المملكة العربية السعودية أي مواقف ضد روسيا، بحسب ما أوردته وكالة " نوفوستي" لروسية.

وجاء ذلك رداً على ما إذا كان الكرملين يعتقد أن الزيارة الوشيكة للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية و"الدبلوماسية النفطية" لواشنطن يمكن أن تشكل تهديداً للمصالح الروسية.

وتابع بيسكوف: "موسكو تثمّن عالياً العلاقات مع الرياض، وتعمل في إطار اتفاقات "أوبك+" وتقدّر بشدة التعاون المثمر مع الشركاء الرائدين مثل المملكة العربية السعودية. ونأمل بالطبع ألّا يكون بناء وتطوير العلاقات مع عواصم العالم الأخرى موجهاً ضدنا بأي حال من الأحوال".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين قولهم إنه "بينما يستعد الرئيس بايدن لزيارة المملكة العربية السعودية، فإن المملكة الغنية بالنفط أقرب من أي وقت مضى إلى روسيا، وليس لديها خطط لفك الارتباط مع موسكو أو مساعدة واشنطن من خلال ضخ المزيد من الخام".

وبحسب الصحيفة، "أدت الشراكة المزدهرة بين روسيا والسعوديين، المتجذرة في طاقتهما الإنتاجية الهائلة من النفط، إلى قلب معادلة النفط مقابل الأمن بين واشنطن والرياض، والتي استمرت قرابة نصف قرن، وكانت عنصراً أساسياً في الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية".

(م ش)