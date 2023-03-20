الكرملين: مركز الغاز الروسي في تركيا معقد وسيستغرق وقتاً

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم، إن روسيا وتركيا ستواصلان العمل على تنفيذ مشروع مركز الغاز، حسب وكالة روسية.

وأشار إلى أن المشروع معقد للغاية، ويمكن توقع بعض السقطات، بما في ذلك التأخيرات وغيرها من المشكلات.

وقال: "من الواضح أن هذه مهمة معقدة نوعا ما، ومشروع معقد إلى حد ما، ولا يمكن بالطبع تنفيذه دون بعض التأخير في الوقت المناسب، أو مشاكل معينة ذات طبيعة فنية أو طبيعة أخرى".

وكان قد اقترح الرئيس الروسي إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وذلك بغية توزيعه إلى أوروبا، وذلك في مسعى روسيا لكسب أنقرة إلى صفها من جهة، والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

اقترح الرئيس فلاديمير بوتين فكرة إنشاء مركز للغاز - ما زالت تفاصيله الدقيقة غير واضحة - العام الماضي حيث تحركت الدول الأوروبية لخفض حاد لوارداتها من الغاز الروسي؛ رداً على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

في وقت سابق، في 19 آذار، قال رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تحاول تنفيذ مشروع مركز الغاز في أسرع وقت ممكن.

(م ش)